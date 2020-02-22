Стало известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2020"

Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме будет представлять группа GO-A.
Ей судьи и зрители отдали самые высокие баллы. Так, от судей музыканты получили 6 баллов и от зрителей также 6 баллов.
В финале нацотбора группа спела украиноязычную песню "Соловей".
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Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" состоится в нидерландском городе Роттердам.
Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая, второй - 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.
В октябре конкурс получил официальный лозунг. Так, "Евровидение-2020" пройдет под девизом Open Up ( "Откройся").
В этом году в главном песенном конкурсе примут участие представители 41 страны. В грандфинале за главный кубок будут бороться 26 участников.
Шоу будут вести трое самых ярких представителей нидерландского шоу-бизнеса: известная ведущая и актриса Шанталь Янзен, певица и двукратная участница "Евровидения" Едсилия Ромбли и певец и шоумен Ян Смит.
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