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суббота, 22 февраля 2020 23:11

Стало известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2020"

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Стало известно, кто будет представлять Украину на &quot;Евровидении-2020&quot;
Группа GO-A поедет на Евровидение от Украины. Фото: ТСН

Украину на "Евровидении-2020" в Роттердаме будет представлять группа GO-A.

Ей судьи и зрители отдали самые высокие баллы. Так, от судей музыканты получили 6 баллов и от зрителей также 6 баллов.

В финале нацотбора группа спела украиноязычную песню "Соловей".

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Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" состоится в нидерландском городе Роттердам.

Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая, второй - 14 мая, а грандиозный финал - 16 мая.

В октябре конкурс получил официальный лозунг. Так, "Евровидение-2020" пройдет под девизом Open Up ( "Откройся").

В этом году в главном песенном конкурсе примут участие представители 41 страны. В грандфинале за главный кубок будут бороться 26 участников.

Шоу будут вести трое самых ярких представителей нидерландского шоу-бизнеса: известная ведущая и актриса Шанталь Янзен, певица и двукратная участница "Евровидения" Едсилия Ромбли и певец и шоумен Ян Смит.

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