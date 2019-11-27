Стали известны финалисты Книги года ВВС-2019

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Обнародовали Короткие списки литературной премии Книга года ВВС -2019

Из 24 изданий в финал вышли:

Тамара Гориха Зерня. "Доця". Издательство "Білка", Киев

События романа развиваются весной-летом 2014-го в Донецке. Главная героиня потеряла семью, дом, работу, иллюзии. Но именно на Донбассе собрала обломки жизни заново, нашла новый смысл и опору.

Марина Гримич. "Клавка". Издательство "Нора-Друк", Киев.

Действие романа происходит в Союзе писателей Украины в 1947 году во время разгрома украинской литературы, известного в частности очернением Юрия Яновского и Максима Рыльского. Украинский литераторов - коллег по перу, соседей по дому - натравливали друг на друга, пользуясь их амбициями. Участники событий по-разному вышли из нелегкой этической ситуации - кто с высоко поднятой головой и улыбкой на устах, а кто в позоре и угризением совести до конца жизни.

Илларион Павлюк."Танець недоумка" . "Видавництво Старого Лева", Львов.

Космический биолог Гиль переживает безработицу, безденежье. Семья на грани развода, еще и высокая вероятность, что проявится наследственная генетическая болезнь. Неожиданно появляется предложение работы, которая, казалось бы, решает все проблемы одновременно: научная экспедиция на далекую планету.

Ксения Фукс."По той бік сонця" . Издательство "Темпора", Киев.

Главная героиня оказывается в закрытом отделении психиатрической больницы. Там начинает свою борьбу, чтобы вновь обрести надежду, радость и саму себя.

Артем Чех. "Район Д". Издательство "Меридиан Черновиц", Черновцы.

"Район" Д "- сборник историй, из которых постепенно вырисовывается самокритиченый портрет автора. В нем можно разглядеть черты хуторянства и космополитизма, мелочности и великодушия и многое другое. В то же время это групповой портрет нескольких десятков жителей упомянутого черкасского района с их попытками пережить неожиданный переход от позднесоветской к ранненезависимой Украины.

11 изданий претендовали на звание "Детская Книга года BBC - 2019". В список номинантов вошли следующие произведения:

Владимир Аренев. "Сапієнси". Издательство "Ранок", Харьков

2178, Киев. В один из апрельских дней обычный школьник Михаил Неборак познакомился с новичком по имени Александр Ненароком. У него две мамы, дедушка-некромант и железное сердце. Ребят ждут головокружительные приключения.

Наталья Матолинец. "Академія Аматерасу". Издательство "Виват", Харьков.

Рэндалл откровенно не везет. Оказывается в причудливой Академии Аматэрасу, куда приходят души гордых богов, перерождаясь в бесконечном движении Колеса Судьбы.

Оля Русина."Мія і місячне затемнення" . "Видавництво Старого Лева", Львов.

Мия с одноклассником Матвеем и его младшим братом Людожерчиком постоянно попадают в происшествия. И этих приключений становится еще больше, когда на пороге Мииной с Дедушкой квартиры появляется незнакомец - ее отец. Настороженность сменяется восторгом - оказывается, папа работает в астрономической обсерватории! А значит, Мия, Матвей и Людожерчик тоже однажды смогут туда попасть.

Галина Ткачук. "Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака". Издательство "Ранок", Харьков.

В древнем Киеве на Подоле жила девочка по имени Фасоль. В те времена многие из киевлян умели превращаться в животных или птиц. Фасоль становилась белкой. Как-то в Киеве появился таинственный неуловимый вор - Полуночный Пожирака. Фасолин папа - ведьмак Буряк, решил найти способ отпугнуть обжору. Вместе они отправляются на поиски ингредиентов для волшебного зелья.

Таня Поставная."Коли я була лисицею" . Издательство "Виват", Харьков.

Эта книга о детстве и вере в чудеса. О силе детского воображения и отношения со старшими. О том, что порой дедушка и бабушка могут заменить родителей. Эта книга помогает детям лучше понять взрослые проблемы, а взрослым - вспомнить детство.

В короткий список в номинации "Книга года - Эссеистика-2019" вошли следующие издания:

Василий Махно. "Околиці та пограниччя". Издательство Yakaboo publishing, Киев

Константин Москалец. "Стежачи за текстом". "Видавництво Старого Лева", Львов

Андрей Любка. "У пошуках варварів". Издательство "Меридиан Черновиц", Черновцы

Тарас Прохасько. "Так, але ...". Издательство "Меридиан Черновиц", Черновцы

Победителей объявят на церемонии, которая состоится 13 декабря 2019 года.

В жюри конкурса входят:

• Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

• Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

• Виталий Рябчук, писатель, журналист

• Тарас Лютый, философ, писатель

• Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры Европейского банка реконструкции и развития.

• Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию £ 1000 - 30,8 тыс.грн.

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Литературную премию"Книга года BBC" вручают с 2005 года. В прошлом году лауреатами стали Юрий Андрухович с романом "Коханці юстиції" , сборник эссе. "Церебро" Андрея Бондаря. "Детской книгой года BBC - 2018" назвали роман "Мері" Сашка Дерманского.