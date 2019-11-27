Стали известны финалисты Книги года ВВС-2019

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1143
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 801
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 990
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10926
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1647
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6309
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2772
Фото
Все фото
5
30
8
7
6
Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове
Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове
Продают картины на нужды воинов ООС
Продают картины на нужды воинов ООС
Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри
Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Примы балета устроили танцевальный батл
Примы балета устроили танцевальный батл
Видео
Все видео
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Песня "Океана Эльзы" стала саундтреком исторической драмы "Черный ворон"
Песня "Океана Эльзы" стала саундтреком исторической драмы "Черный ворон"
Детское Евровидение: кто победил в этом году
Детское Евровидение: кто победил в этом году
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6309
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2772
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2295
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 990
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 15:46

Стали известны финалисты Книги года ВВС-2019

  Комментировать
Стали известны финалисты Книги года ВВС-2019
https://www.bbc.com

Обнародовали Короткие списки литературной премии Книга года ВВС -2019

Из 24 изданий в финал вышли:

Тамара Гориха Зерня. "Доця". Издательство "Білка", Киев

События романа развиваются весной-летом 2014-го в Донецке. Главная героиня потеряла семью, дом, работу, иллюзии. Но именно на Донбассе собрала обломки жизни заново, нашла новый смысл и опору.

Марина Гримич. "Клавка". Издательство "Нора-Друк", Киев.

Действие романа происходит в Союзе писателей Украины в 1947 году во время разгрома украинской литературы, известного в частности очернением Юрия Яновского и Максима Рыльского. Украинский литераторов - коллег по перу, соседей по дому - натравливали друг на друга, пользуясь их амбициями. Участники событий по-разному вышли из нелегкой этической ситуации - кто с высоко поднятой головой и улыбкой на устах, а кто в позоре и угризением совести до конца жизни.

Илларион Павлюк."Танець недоумка" . "Видавництво Старого Лева", Львов.

Космический биолог Гиль переживает безработицу, безденежье. Семья на грани развода, еще и высокая вероятность, что проявится наследственная генетическая болезнь. Неожиданно появляется предложение работы, которая, казалось бы, решает все проблемы одновременно: научная экспедиция на далекую планету.

Ксения Фукс."По той бік сонця" . Издательство "Темпора", Киев.

Главная героиня оказывается в закрытом отделении психиатрической больницы. Там начинает свою борьбу, чтобы вновь обрести надежду, радость и саму себя.

Артем Чех. "Район Д". Издательство "Меридиан Черновиц", Черновцы.

"Район" Д "- сборник историй, из которых постепенно вырисовывается самокритиченый портрет автора. В нем можно разглядеть черты хуторянства и космополитизма, мелочности и великодушия и многое другое. В то же время это групповой портрет нескольких десятков жителей упомянутого черкасского района с их попытками пережить неожиданный переход от позднесоветской к ранненезависимой Украины.

11 изданий претендовали на звание "Детская Книга года BBC - 2019". В список номинантов вошли следующие произведения:

Владимир Аренев. "Сапієнси". Издательство "Ранок", Харьков

2178, Киев. В один из апрельских дней обычный школьник Михаил Неборак познакомился с новичком по имени Александр Ненароком. У него две мамы, дедушка-некромант и железное сердце. Ребят ждут головокружительные приключения.

Наталья Матолинец. "Академія Аматерасу". Издательство "Виват", Харьков.

Рэндалл откровенно не везет. Оказывается в причудливой Академии Аматэрасу, куда приходят души гордых богов, перерождаясь в бесконечном движении Колеса Судьбы.

Оля Русина."Мія і місячне затемнення" . "Видавництво Старого Лева", Львов.

Мия с одноклассником Матвеем и его младшим братом Людожерчиком постоянно попадают в происшествия. И этих приключений становится еще больше, когда на пороге Мииной с Дедушкой квартиры появляется незнакомец - ее отец. Настороженность сменяется восторгом - оказывается, папа работает в астрономической обсерватории! А значит, Мия, Матвей и Людожерчик тоже однажды смогут туда попасть.

Галина Ткачук. "Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака". Издательство "Ранок", Харьков.

В древнем Киеве на Подоле жила девочка по имени Фасоль. В те времена многие из киевлян умели превращаться в животных или птиц. Фасоль становилась белкой. Как-то в Киеве появился таинственный неуловимый вор - Полуночный Пожирака. Фасолин папа - ведьмак Буряк, решил найти способ отпугнуть обжору. Вместе они отправляются на поиски ингредиентов для волшебного зелья.

Таня Поставная."Коли я була лисицею" . Издательство "Виват", Харьков.

Эта книга о детстве и вере в чудеса. О силе детского воображения и отношения со старшими. О том, что порой дедушка и бабушка могут заменить родителей. Эта книга помогает детям лучше понять взрослые проблемы, а взрослым - вспомнить детство.

В короткий список в номинации "Книга года - Эссеистика-2019" вошли следующие издания:

Василий Махно. "Околиці та пограниччя". Издательство Yakaboo publishing, Киев

Константин Москалец. "Стежачи за текстом". "Видавництво Старого Лева", Львов

Андрей Любка. "У пошуках варварів". Издательство "Меридиан Черновиц", Черновцы

Тарас Прохасько. "Так, але ...". Издательство "Меридиан Черновиц", Черновцы

Победителей объявят на церемонии, которая состоится 13 декабря 2019 года.

В жюри конкурса входят:

• Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

• Ольга Герасимьюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

• Виталий Рябчук, писатель, журналист

• Тарас Лютый, философ, писатель

• Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры Европейского банка реконструкции и развития.

• Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию £ 1000 - 30,8 тыс.грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова

Литературную премию"Книга года BBC" вручают с 2005 года. В прошлом году лауреатами стали Юрий Андрухович с романом "Коханці юстиції" , сборник эссе. "Церебро" Андрея Бондаря. "Детской книгой года BBC - 2018" назвали роман "Мері" Сашка Дерманского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стали известны финалисты Книги года ВВС-2019». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Застрелили владыку украинской церкви

Завел страницу в Facebook, работает 12 часов в день: Патон празднует 101 год

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

Избрали президента академии наук

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

Экстремисты выгнали короля из страны

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 31563
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 13617
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 9288
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 8991
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 5 Просмотров: 8937
Культура
Лучшие сериалы и шоу десятилетия
Лучшие сериалы и шоу десятилетия Просмотров: 180
"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова
"Маруся Чурай" Лины Костенко нашла в плацкартном вагоне поезда "- Мила Иванцова
 Просмотров: 18
Jah Khalib, Alyona Alyona и ДахаБраха примут участие в киевском сольнике Джамалы
Jah Khalib, Alyona Alyona и ДахаБраха примут участие в киевском сольнике Джамалы Просмотров: 27
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
 Просмотров: 117
Братья Гадюкины презентуют новый альбом в Киеве
Братья Гадюкины презентуют новый альбом в Киеве Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
3
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Голосов: 1644
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua