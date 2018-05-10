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четверг, 10 мая 2018 21:45

США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой
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В сети показали снимки, которые станут частью экспозиции Killed Negatives ( "Уничтоженные негативы").

Фотографии изображают сельской жизни в США во времена Великой депрессии - мирового экономического кризиса, которая началась в 1929 году и продолжалась до конца 1930-х.

На всех фотографиях имеются темные круги - власть цензурировала фотографии, ставя клеймо на негативы. Таким образом хотели исключить возможность использования снимков, показывающих нищету населения.

Негативы сохранились в архивах Администрации охраны фермерских хозяйств. Среди них - работы выдающихся американских фотографов Уокера Эванса, Доротеи Ланж, Рассела Ли.

Архивные фото показывают жизнь обедневших американцев во времена Великой депрессии.
Фото: theguardian.com
Архивные фото показывают жизнь обедневших американцев во времена Великой депрессии.
Архивные фото показывают жизнь обедневших американцев во времена Великой депрессии.
Архивные фото показывают жизнь обедневших американцев во времена Великой депрессии.
Архивные фото показывают жизнь обедневших американцев во времена Великой депрессии.

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Немецкий коллекционер Вольфганг Виггерс выложил в сеть уникальные украинские старинные фотографии. Фотографии сделаны примерно в 1920-х на территории Ивано-Франковской области, в Рогатинском районе.

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Дата
10
мая

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