США времен Великой депрессии: показали фотографии, запрещенные цензурой

В сети показали снимки, которые станут частью экспозиции Killed Negatives ( "Уничтоженные негативы").

Фотографии изображают сельской жизни в США во времена Великой депрессии - мирового экономического кризиса, которая началась в 1929 году и продолжалась до конца 1930-х.

На всех фотографиях имеются темные круги - власть цензурировала фотографии, ставя клеймо на негативы. Таким образом хотели исключить возможность использования снимков, показывающих нищету населения.

Негативы сохранились в архивах Администрации охраны фермерских хозяйств. Среди них - работы выдающихся американских фотографов Уокера Эванса, Доротеи Ланж, Рассела Ли.

Фото: theguardian.com

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Немецкий коллекционер Вольфганг Виггерс выложил в сеть уникальные украинские старинные фотографии. Фотографии сделаны примерно в 1920-х на территории Ивано-Франковской области, в Рогатинском районе.