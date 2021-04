Создали мультик об истории гуцулов

Выложили в сеть первую серию мультфильма-фантазии "Аркан" об истории гуцулов. Фото: Hutsul Planet

Проект Hutsul Planet создает анимационную историю гуцулов. Выложили в сеть первую серию мультфильма-фантазии "Аркан".

Это история маленького гуцула, который вырастает, перенимая от отца жизненный опыт и традиции родной земли. Символом таких знаний является бартка, традиционный гуцульский топорик, который мальчик получает от старшего в семье. Так он не просто готов станцевать боевой ритуальный танец гуцулов аркан, но и продолжить род.

Также выпустили свой дебютный альбом под названием The Music Of The Mountains / "Музыка Гор".

"В музыке Hutsul Planet словно оживают образы из легендарного фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Стилистически это микс фолка, джаза, блюза, рока, симфонической музыки, хотя сам проект позиционирует себя в стиле world music. И все это в современных аранжировках: качественно, свежо, творчески, талантливо ", - говорит основатель проекта Hutsul Planet Михаил Балух.

Hutsul Planet - проект из Коломыи на Ивано-Франковщине, который в апреле 2021 года выпустил свой первый альбом под названием The Music Of The Mountains / Музыка Гор. Записывали несколько лет на студии Metalworks Studios в Торонто. Над саундом работала интернациональная команда из более чем 200 музыкантов, в частности создатели саундтреков к голливудским кинохитов Станислав Фомин и Алан Мейерсон.