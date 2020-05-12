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вторник, 12 мая 2020 11:07

Состоится первый концерт во время карантина

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Автор: facebook.com
 

Первый живой концерт во время карантина состоится в США. Кантри-рок исполнитель, фронтмен группы Bishop Gunn Трэвис Маккриди планирует выступить 15 мая в городе Форт Смит, штат Арканзас.

Мероприятие пройдет в сидячем зале, вместимость которого сократят на 80 процентов - билеты продаются на 229 из 1100 мест. Посетители садятся группами друзей или знакомых, которые и так контактируют в жизни, от 2 до 12 человек. Дистанция между группами - минимум 1,8 м.

Всем зрителям нужно будет надеть маски, приобрести которые можно на входе. В здании расположены 20 точек с санитайзерами, которыми можно пользоваться бесплатно. В уборных не может быть более 10 человек одновременно.

На входе посетителям будут измерять температуру. Сотрудники концертного зала будут обеззараживать поверхности. Напитки в баре упаковывают в индивидуальную тару. В помещении "проложат маршруты" одностороннего движения зрителей, чтобы соблюдать дистанцирование.

Билеты на выступление стоят $20. Большинство проданы.

По словам губернатора Арканзаса Уильяма Хатчинсона, концерт 15 мая нарушает директивы власти штата. Большие крытые площадки могут начать открываться с 18 мая с аудиторией до 50 человек.

Концертный промоутер ведет переговоры с местными властями. Его аргумент, что с 4 мая в Арканзасе нет ограничений на количество людей в церквях. Верит, что шоу состоится.

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В Украине пройдет акция #стопкультурнийкарантин. Ставит целью привлечь внимание правительства к концертной индустрии и начать диалог о возможном сценарии выхода из карантина. 12 мая в 22:00 на знаковых локациях украинских городов включат лучи света, направленные в небо. "Если нас не слышат, то нас увидят", - заявляют организаторы, музыкальный форум Kyiv Music Days.

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