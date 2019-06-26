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среда, 26 июня 2019 14:57

София Ротару даст бесплатный концерт на Atlas Weekend

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София Ротару даст бесплатный концерт на Atlas Weekend
2018-го хедлайнером украинской дня на Atlas Weekend был Олег Винник. Фото: ТСН

Украинская певица София Ротару стала одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве 9-14 июля. Первый день события по традиции будет бесплатным, на нем выступают исключительно украинские артисты. Кроме Ротару на открытии дадут концерты MOZGI, NK, DZIDZIO, Павло Зибров, Alekseev, Kyivstoner, Артем Пивоваров, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злата Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дорош. Среди хедлайнеров других дней The Chainsmokers, Asap Rocky, Black Eyed Peas, Лиам Галлахер и группа "Сплин".

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София Ротару не только поет, но и играет на музыкальных инструментах - домбре, баяне и ударных. Отец артистки имел абсолютный слух и был мультиинструменталистом.

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