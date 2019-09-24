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среда, 25 сентября 2019 10:00

Социолог рассказал, какова основная стратегия России

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Социолог рассказал, какова основная стратегия России
Сможем ли мобилизоваться как нация - от этого зависит будущее нас и наших детей. Фото: Тарас Подолян

Нам вдалбливают в головы, что мы не такие, как все остальные люди.

Об этом во время публичного разговора с немецким историком Карлом Шлегелем на 26-м Book Forum во Львове рассказал социолог, главный редактор киевского издательства "Дух і літера" Леонид Финберг.

"У нас запоздалое становление политической нации, - говорит Финберг. - Этапы, которые прошли европейские страны в предыдущие три века, нам достались сейчас. Чтобы сохранить провозглашаемые европейские ценности, нам надо удержаться в сложных условиях. Сможем ли мобилизоваться как нация - от этого зависит будущее нас и наших детей.

Основа стратегия России - дискредитация. В частности, наших национальных особенностей. Информация о безграничной коррупции, упадке экономики - тоже страшное оружие. Да, нам надо пройти путь на десятилетия, а может, и на поколения. Но у нас немало достижений. 10-15 лет назад и близко не было такого книжного рынка, как сейчас. Степень коррупции уменьшается. Темпы привлечения инвестиций и роста промышленности больше, чем в той же России. Но нам вдалбливают в головы, что мы не такие, как все остальные люди. Сейчас для нас важно отстаивать адекватные оценки того, что у нас есть. Стратегически осмысливать ситуацию".

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На Book Forum презентовали книгу "Война в 140 знаках. Как социальные медиа меняют военный конфликт XXI века" Дейвида Патрикаракоса, британского репортера и писателя. Описывает войну на Донбассе, войну Израиля против ХАМАСа и то, как Исламское государство использует социальные медиа для радикализации и вербовки.

26-й Львовский форум издателей состоялся 18-22 сентября. В более чем 30 локациях города состоялось 820 презентаций, дискуссий, творческих встреч.

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