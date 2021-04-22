Сняли фильм ужасов о реальных событиях

Патрик Уилсон и Вера Фармига в серии ужасов "Заклятие" играют реальных исследователей паранормальных явлений Эда и Лотарингию Уоррен. Фото: Screenrant

Вышел украинский трейлер фильма ужасов "Заклятие 3: По велению дьявола".

"Это будет восьмой фильм в серии ужасов" Заклятие ", который рассказывает о жизни реальных исследователей паранормальных явлений Эда и Лотарингии Уоррен. Супругов играют Патрик Уилсон и Вера Фармига. До этого пара встречалась с такими жуткими персонажами, как призрак монахини и зловещая кукла, в которую вселился демон. Даже получила собственную серию ужасов. Также побывали в бесчисленных домах с привидениями.

Съемки новой части возглавил режиссер "Проклятия Ла Льороны" Майкл Чавес. Утверждает, что его вклад будет самым страшным в цикл ужасов "Заклятие". Этот сюжет готовил с 2018 года. В новом фильме изобразит первое в истории США дело, когда подозреваемый в убийстве называет причиной совершения преступления свою одержимость демонами. Это один из самых сенсационных случаев из практики супругов Уоррен. Начнут с борьбы за душу мальчика, а потом выйдут за рамки всего, что когда-нибудь видели раньше. На этом франшиза не закончится, к сожалению или к счастью. Наиболее жутким в трейлере есть проблеск экзорцизма", - говорится на Screenrant.

Выход картины в прокат запланировали на 3 июня 2021 года. Одновременно выйдет на платформе HBO Max.

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