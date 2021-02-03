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среда, 03 февраля 2021 16:46

Сняли фильм о романах лауреатки Нобелевской премии

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Сняли фильм о романах лауреатки Нобелевской премии
42-летняя английская актриса Розамунд Пайк сыграла ученую Марию Склодовскую-Кюри. Последняя стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. Также первой, кто сделал это дважды. Фото: Amazon

Вышел трейлер биографического фильма "Опасный элемент". Украинская премьера запланировали на 25 февраля.

Речь пойдет о польской ученой, обладательнице Нобелевской премии по физике и химии Марие Склодовской-Кюри. Открыла радий и полоний. Работала в Париже, в лаборатории с мужем Пьером Кюри. Мужчина погиб от несчастного случая, попал под конный экипаж. Кюри продолжила научную работу, получила вторую Нобелевскую премию. Встречалась с женатым физиком. Это породило скандал. Журналистов, которые писали о любовниках, ученый вызвал на дуэль.

Сняли по роману Лорена Реднисса "Радиоактивная". Режиссер - француженка иранского происхождения Маржан Сатрапи. Марию Склодовская-Кюри воплотила англичанка Розамунда Пайк. Наиболее известна по лентам "Потерянная" и "Гордость и предубеждение".

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Снимают сериал о первых леди США. Мишель Обаму сыграет Виола Дэвис, Мишель Пфайффер - Бетти Форд. Исполнительницу роли Элеоноры Рузвельт все еще ищут.

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03
февраля

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