Снимут сериал по роману Дэна Брауна

Автор: accessonline.com Детективный сериал "Лэнгдон" о молодых годах профессора символогии Роберта Лэнгдона будут снимать по мотивам романа "Утраченный символ" американского писателя Дэна Брауна (на фото)

Американский телеканал NBC снимет сериал "Лэнгдон" по мотивам детективного романа Дэна Брауна "Утраченный символ". Это будет приквел фильмов "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно" о приключениях Роберта Лэнгдона, профессора истории искусств и символогии в Гарвардском университете.

Наставника Лэнгдона похищают. После этого ему приходится присоединиться к оперативной группе ЦРУ, где он раскрывает заговор, по сюжету.

Том Хэнкс, который воплотил Лэнгдона в кино, не будет сниматься в сериале. Герой будет более молодого возраста.

Шоураннером будет Дэниэл Церон, продюсер сериалов "Декстер" и "Константин".

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"Утраченный символ" - пятый роман американского писателя Дэна Брауна и третий - посвященный Роберту Лэнгдону. Вышел в 2009-м. По итогам года произведение заняло первое место в списке бестселлеров по версии журнала Publishers Weekly. На украинском языке вышло в том же году в издательстве "КСД". Действие романа происходит в столице США - Вашингтоне. Роберт Лэнгдон идет в Капитолий на встречу с другом-масоном Питером Соломоном. Но находит его отрезанную руку и сообщение, в котором похититель требует за 12 часов найти пирамиды масонов, которые якобы спрятаны в городе под землей, по сюжету. Всего о Лэнгдоне было создано пять книг. Последняя - "Происхождение" - написана в 2017-м. Все три экранизации произведений Брауна снял режиссер Рон Ховард. Киносерия собрала в мировом прокате $1,46 млрд.