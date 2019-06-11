Снимут сериал по роману Дэна Брауна

Американский телеканал NBC снимет сериал "Лэнгдон" по мотивам детективного романа Дэна Брауна "Утраченный символ". Это будет приквел фильмов "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно" о приключениях Роберта Лэнгдона, профессора истории искусств и символогии в Гарвардском университете.
Наставника Лэнгдона похищают. После этого ему приходится присоединиться к оперативной группе ЦРУ, где он раскрывает заговор, по сюжету.
Том Хэнкс, который воплотил Лэнгдона в кино, не будет сниматься в сериале. Герой будет более молодого возраста.
Шоураннером будет Дэниэл Церон, продюсер сериалов "Декстер" и "Константин".
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"Утраченный символ" - пятый роман американского писателя Дэна Брауна и третий - посвященный Роберту Лэнгдону. Вышел в 2009-м. По итогам года произведение заняло первое место в списке бестселлеров по версии журнала Publishers Weekly. На украинском языке вышло в том же году в издательстве "КСД".
Действие романа происходит в столице США - Вашингтоне. Роберт Лэнгдон идет в Капитолий на встречу с другом-масоном Питером Соломоном. Но находит его отрезанную руку и сообщение, в котором похититель требует за 12 часов найти пирамиды масонов, которые якобы спрятаны в городе под землей, по сюжету.
Всего о Лэнгдоне было создано пять книг. Последняя - "Происхождение" - написана в 2017-м.
Все три экранизации произведений Брауна снял режиссер Рон Ховард. Киносерия собрала в мировом прокате $1,46 млрд.
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