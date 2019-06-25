Снимут комедийный сериал о казаках

Оператор Сергей Ревуцкий выступит в качестве постановщика сериала "Абсолютно лживая история". detector.media

Телеканал ICTV приступил к съемке комедийного сериала об украинском казачестве "Абсолютно лживая история".

Сельский парень Иван мечтает освободить мать из турецкого плена. Ворует драгоценности у московского царя. Ивану в руки попадает волшебное кольцо, которое является залогом непобедимости московской власти. Парень теряет украшение и артефакт оказывается у запорожских казаков. Для того, чтобы забрать драгоценность, Ивану придется залезть в усы к Кошевому атаману, по сюжету.

Режиссером выступил Александр Березань.

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В прошлом году сериал "Абсолютно лживая история" участвовал в конкурсе проектов патриотического направления Министерства культуры и вошел в перечень победителей. Создатели просили 16,8 млн грн финансовой поддержки. Тогда проект имел рабочее название "Казаки".