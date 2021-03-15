Снимут фильм о медведе, который съел кокаина на 15 млн долларов

Американская актриса Элизабет Бэнкс снимет фильм о медведе, который получил прозвище Пабло Эскобар.

В 1985-м, в лесу Чаттахучи-Окони штата Джорджия медведь нашел в лесу 40 пакетов с кокаином. Их общая стоимость - $ 15 млн. Медведь все съел и умер от передозировки. По словам судмедэксперта, у животного обнаружили кровоизлияние в мозг, дыхательную, почечную и сердечную недостаточности, гипертермию и инсульт.

Кокаин в лесу оставил Эндрю Тортон - офицер полиции, который занимался международными операциями по контрабанде наркотиков.

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Из тела медведя сделали чучело. Выкупил местный торговый центр Kentucky Fun Mall. Из чучела сделали талисман магазина. Несколько раз его воровали.

Фильм будет называться "Кокаиновый медведь". Выйдет 2022-го.

Автор: screenrant.com Американская актриса Элизабет Бэнкс снимет фильм о медведе, который получил прозвище Пабло Эскобар. В 1985-м нашел в лесу 40 пакетов с кокаином. Их общая стоимость - $ 15 млн. Медведь все съел и умер.

Американская актриса Элизабет Бэнкс стала известной в 2000-х годах. Снималась в "Сорокалетний девственник", "Зак и Мири снимают порно", первых частях "Человек-паук" и "Голодные игры".