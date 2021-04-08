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четверг, 08 апреля 2021 00:45

Снимают сериал про эротический журнал

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Стриминговий сервис HBO Max выпустит сериал Minx, дословно "Шалунья" или "Развратница". Речь пойдет о создании эротического журнала.

Действие сериала развернется в Лос-Анджелесе 1970-х. Молодая и амбициозная феминистка хочет создать собственный эротический журнал для женщин. Для этого связывается с издателем, который готов помочь за небольшой гонорар, по сюжету.

Шоу будет состоять из десяти эпизодов - описывают, как "веселое, феминистское и совершенно уникальное". Уже отсняли полуторачасовой пилотный эпизод.

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Главные роли сыграют Офелия Ловибонд, Джейк Джонсон и Майкл Ангарано.

Автор: Deadline
  Офелия Ловибонд и Джейк Джонсон сыграют главные роли в сериале от HBO "Шалунья" или "Развратница". Речь пойдет о создании эротического журнала для женщин.
Офелия Ловибонд и Джейк Джонсон сыграют главные роли в сериале от HBO "Шалунья" или "Развратница". Речь пойдет о создании эротического журнала для женщин.
Американский режиссер Спайк Ли работает над мюзиклом о создании Виагры. Вдохновила статья журнала Esquire "Всем встать: Нерассказанная история ребят, которые запустили Виагру ".

Речь пойдет о фармацевтической компании Pfizer, которая выпустила препарат для лечения эректильной дисфункции. Сначала маленькие голубые таблетки применяли от сердечной боли в груди, но они получили популярность по всему миру из-за совсем других свойств.
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