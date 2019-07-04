Снимают сериал по "Властелину колец"

События сериала будут разворачиваться до начала истории "Властелина колец". ytimg.com

Студия Amazon работает над сериалом, события которого будут разворачиваться в вымышленном мире английского писателя Джона Толкина и предшествовать событиям фильмов серии "Властелин колец". Режиссером выступит Хуан Антонио Байона. До этого снимал "Приют", "Невозможное", "Голос монстра" и "Мир Юрского периода-2".

- Джон Р.Р. Толкин создал одну из самых необычных и вдохновляющих историй всех времен. Как огромный его поклонник, я считаю большой честью и радостью присоединиться к этой удивительной команде. Я жду с нетерпением возможности оказаться в Средиземье и открыть для себя чудеса Второй Эпохи с помощью еще неизвестной истории, - говорит Байона.

Съемки пройдут в Новой Зеландии, в тех же локациях что и фильмы серии "Властелин колец". Спродюсирует фильм Белен Атьенса.

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Первая экранизация произведения Джона Толкина вышла 1985-го в СССР. Называлась "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинс Хоббита".