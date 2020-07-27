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понедельник, 27 июля 2020 16:06

Снимают на темы, которые долгое время были табу - организатор фестиваля исторического кино

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Снимают на темы, которые долгое время были табу - организатор фестиваля исторического кино
Международный фестиваль исторического кино "Поза часом" пройдет в Киевской крепости. facebook.com

28-29 июля в Киевской крепости состоится VII Международный фестиваль исторического кино "Поза часом". В программе - восемь картин.

"Традиционно проводим фестиваль в апреле, но из-за пандемии были вынуждены перенести, - рассказывает организатор Инна Гончарова. - Обычно есть две программы: художественного и документального кино. В этом году не было подано ни одного игрового фильма. Участников гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Это связано как с самой пандемией, так и с тем, что производство многих картин через карантинные меры не были завершено.

Какие фильмы участвуют в фестивале?

- Открывает программу лента из Австрии Sunday in Strasbourg ( "Воскресенье в Страсбурге"). Ее сняла Руслана Берндл, украинка по происхождению, которая уже много лет живет в Австрии. Речь идет об украинцах, которых во время Второй мировой насильно вывезли в Третий Рейх из Донбасса. По возвращению домой попали в советские концлагеря. Также в фильме есть интересная история об украинце в Италии и его жизни в партизанском отряде. Лента получила победу среди документальных фильмов на американском фестивале Her Vision Film Festival. "Жива УПА. Я не з неба" Марии Яремчук рассказывает историю 95-летнего сотенного Украинской повстанческой армии Мирослава Симчича, боевое псевдо - "Кривонос". Он отбыл в советских лагерях 32 года, 6 месяцев и 3 дня. Полную реабилитацию получил только в 2017-м. Мирослав Симчич - единственный командир УПА, живой по сей день. Проживает в Коломые Ивано-Франковской области.

Мирослав Симчич - единственный командир УПА, живой по сей день.

Представляем три фильма режиссера Вячеслава Бигуна. Он родом из Тячева Закарпатской области. Все картины разные по подходу. "Тіні" Івана Чендея" - романтическая биографическая лента о роли сценариста Ивана Чендея в создании фильма "Тени забытых предков " Сергея Параджанова." Дума про життя після смерті"- отрывок из интервью патриарха УГКЦ Любомира Гузара, его заповедь о сущности вечности. " Многая літа. Стойко "- жизнеутверждающая история столетнего украинца из Карпат, в которой Степан Стойко делится мыслями о долголетии, ментальности и связи с природой.

Во внеконкурсной программе показываем историческую драму "Схрон" Оксаны Войтенко. Рассказывает о событиях 1946 года. Командир повстанческого отряда Орест вместе со своей беременной женой Евой и несколькими бойцами зимует в схроне. Повстанцев разыскивает отряд НКВД под командованием капитана Змиева.

Есть ли у вас режиссеры - постоянные участники?

- Игорь Поддубный с нами с первого фестиваля. Это настоящий подвижник исторической документалистики. Сам из Харькова, находит у меценатов деньги, чтобы снимать качественное и классное по уровню кино. Очень советую посмотреть его картину "Іван Мазепа. Призначаю тебе зрадником", которая получила Гран-при нашего фестиваля в 2019 году. В позапрошлом году Игорь победил с фильмом "Повернення" о поисках останков Ярослава Мудрого. Еще раньше показывал "Степан Бандера. Україна між червоним і чорним", "Крим. Курорт суворого режиму". Все ленты отличаются художественным качеством и научным подходом. У него можно поучиться и как снимать кино, и как искать на него средства.

Игорь Поддубный много лет работал журналистом, имел свое харьковское интернет-телевидение Робинзон.ТВ, на котором также снимали много телефильмов исторического направления. Каждая его работа - исследование какой-то проблемы, через собственный взгляд. В большинстве фильмов выступает как ведущий.

В его новом короткометражном фильме "Ковчег", который будет представлен на фестивале, речь идет об эмигрантах, живущих в США. Показаны очень разные люди, которые в разное время выехали за океан, какие факторы к этому привели.

Какие тенденции замечаете в украинском историческом кино?

- Очень много снимают об УПА. Темы, которые долгое время были табу для кино. В то же время последние годы наблюдаю, что качество украинского документального кино немного упала. Когда-то работали студии Киевнаучфильм, Укркинохроника. Сейчас школа документалистики и исторического кино потеряна. Ленты пошли в популяризаторство. Даже те исторические картины, которые показывают по телевидению, - может быть классная идея, использован хороший материал, но при этом сам фильм очень слабый.

Сегодня телеканалы часто не берут историческое кино вообще. Как-то молодые кинематографисты хотели снять серию пятиминутных фильмов об украинской истории с положительной точки зрения. Какой позитив можно найти даже в трагических событиях. Им сказали: покажем, если дадите за это деньги. Очень трудно получить средства на съемки исторического кино. Оно все время не актуально.

Ходила на исторические факультеты в университеты, приглашала на фестиваль

Пользуется ли популярностью сегодня историческое кино среди зрителей?

- По нашему опыту, поклонников исторического кино в Киеве, к сожалению, немного. Я даже в предыдущие годы ходила на исторические факультеты в университеты, приглашала на фестиваль. А мне декан факультета университета Шевченко говорит: у нас все в апреле ездят на дачи, в села. То есть даже специалистов историческое кино не очень интересует.

В прошлом году мы продавали на фестиваль билеты. В этом году делаем благотворительные показы, вход свободный.

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Как будете определять победителя фестиваля?

- Фильмы оценивают члены жюри, в конце подсчитаем баллы. В жюри у нас кинематографисты, историки, глава - Иван Канивец, автор документальных фильмов, преподает документалистику в университете Карпенко-Карого.

В этом году победитель получит уникальный приз. Авторскую керамическую работу Виктора Кожевникова - тарелку, на которой стоит здание Киевской крепости, где проводится фестиваль.

Как в условиях карантина будет проходить фестиваль?

- В Киевской крепости уже с июня работает театр "МаскамРад", сначала перед зданием на площади, потом, когда разрешили, в помещении. Поэтому мы знаем, как все организовать. Вход в масках, антисептики. Рассадка - максимум по два человека, которые пришли вместе. В зале, рассчитанном на 80 мест, поместится до 40 зрителей. Из расчета 4-5 квадратных метров на человека.

В рамках события вы также покажете выставку погибшего в Донбассе фотографа Сергея Николаева. Почему решили совместить эти два мероприятия?

- Сергей Николаев - это уже история нашей культуры. Работал фотокорреспондентом, любил театры, творческие вечера, фестивали, много их снимал. На выставке "Муза ушла по дороге ..." продемонстрируем эти его работы за последние пять лет жизни. Они также уже являются историей, запечатлели людей, которые уже ушли из жизни. Первую персональную выставку Сергея мы провели в 2013 году в рамках I Международного театрального фестиваля JoyFest. Когда Сергей погиб в Песках в 2015 году, мы сделали фотовыставку его памяти. И в пятую годовщину смерти решили повторить.

Подавали этот проект на конкурс Украинского культурного фонда, получили высокие баллы. Однако из-за секвестра бюджета деньги на его реализацию не получили. Планировался масштабный фотопроект, с театральными инсталляциями, который бы после Киева поехал по всей Украине.

Программа VII Международного фестиваля исторического кино "Поза часом":

28 июля

19.00, Sunday in Strasbourg, режиссер Руслана Берндл

20.35, "Жива УПА. Я не з неба", режиссер Мария Яремчук

21.05, Многая літа, 61 мин, режиссер Вячеслав Бигун

29 июля

19.00, "Ковчег", режиссер Игорь Поддубный

19.20, "Дума про життя після смерті", режисер Вячеслав Бигун

19. 45, "Тіні Чендея", режиссер Вячеслав Бигун

20.20, "Іван Мазепа. Призначаю тебе зрадником", режиссер Игорь Поддубный

21.30, "Схрон", режиссер Оксана Войтенко

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