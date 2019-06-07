"Слишком стар, чтобы умереть молодым": что еще смотреть у режиссера сериала

14 июня выйдет первый эпизод криминального сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым" датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Премьера многосерийника прошла на Каннском кинофестивале, где публика тепло встретила работу. Предлагаем вспомнить последние работы Рефна.

"Драйв", 2011 год.

Молчаливый безымянный каскадер по ночам работает на преступников. Он мастерски управляет автомобилем, поэтому может исчезнуть с любого места ограбления за пять минут. "Я не беру в руки ствол. Я перевозчик ", - говорит он. Водитель знакомится с соседкой - матерью-одиночкой Айрин. Он привязывается к женщине и ее сыну. Вскоре муж Айрин выходит из тюрьмы и просит водителя пойти на еще одно преступление. Соседке и ее сыну угрожает опасность.

Автор: popoptiq.com Кэри Маллиган и Райан Гослинг в фильме "Драйв"

Главные роли исполнили Райан Гослинг, Кэри Маллиган и Кристина Хендрикс. При подготовке к съемкам Гослинг самостоятельно собирал и разбирал машину главного героя "Драйва", чтобы войти в образ опытного водителя.

"Только Бог простит" 2013.

Полицейский из Бангкока считает себя Богом и вершит правосудие на свое усмотрение - протыкает преступникам ладони, отрубывает руки. Однажды он застрелил мужчину за жестокое издевательство над секс-работницей. В Бангкок приезжает мать убитого. Она заставляет сына поквитаться с полицейским.

Режиссер Николас Виндинг Рефн планировал снять фильм в японской столице Токио, но продюсеры считали это невыгодным решением. Работая над "Только Бог простит" в Бангкоке, кинематографисты были вынуждены платить деньги местной мафии за безопасность. Главные роли исполнили Райан Гослинг, Кристин Скотт Томас и Витхая Пансрингарм.

Автор: moviefreak.com Райан Гослинг в роли Джулиана, "Только Бог простит"

"Неоновый демон", 2016.

18-летняя Джесси приезжает в Лос-Анджелес, надеется стать моделью. У нее все получается быстро. Мужчины и модельеры в восторге, коллеги завидуют. "Сюда каждый день приходят тысячи девушек и все они хороши. А ты просто великолепна ", - говорит Джесси директриса модельного агентства. Другие девушки планируют убить новую звезду и искупаться в ее крови.

В фильме сыграли Эль Фаннинг, Джена Мэлоун, Эбби Ли и Киану Ривз. Фаннинг неоднократно заявляла, что влюблена в Райана Гослинга. По словам актрисы, перед съемками ленты она каждый день смотрела "Драйв". Николас Виндинг Рефн устроил девушке сюрприз и пригласил Гослинга на премьеру "Неонового демона".

Автор: kinokults.lv Эль Фаннинг в роли Джесси, "Неоновый демон"

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Фильм "Драйв" датского режиссера Николаса Виндинга Рефна получил приз за режиссуру на Каннском кинофестивале 2011 года. По сюжету и стилю лента напоминает "Таксиста" Мартина Скорсезе. По мнению аналитиков, по этой причине "Драйв" отметил председатель жюри Роберт Де Ниро. Актер исполнил главную роль в фильме "Таксист".