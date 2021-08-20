Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером. Вспоминаем украинскую музыку 2000-х

Автор: fakty.com.ua Вершина творчества "Океану Ельзи" альбом "Модель". Остальные - откровенная халтура. Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером, - говорит музыкальный критик Александр Ковальчук.

"В музыке 2000-х можно заметить интересные волны, которые поднимались и падали. В украинскую музыку заходят новые жанры, темы, исполнители и исчезает рокоцентричнисть. Она начинает существовать с широким спектром, идет в мейнстрим", - говорит главный редактор львовского издания "Варианты "Александр Ковальчук.

К 30-летию независимости Украины вспоминаем выдающиеся альбомы каждого десятилетия. Говорим о 2000-х.

"Вопли Видоплясова", "Хвилі амура", 2000 год

Это последний адекватный альбом группы. Хиты, музыка, атмосфера - все, что было в классических "ВВ" - именно там. Концентрированно, масштабно. В следующих этого уже нет, а группа скатилась в нечто совершенно неоргиинальне, в попсовую стилистику. О последних экспериментах Олега Скрипки не хочу даже говорить. "Два кольори" - это уже трэш. Конечно, с музыкальными коллективами такое случается часто. Но что именно повлияло на такие метаморфозы музыкантов - трудно сказать. То же можно сказать о "Братах Гадюкіних". Два последних альбома без Сергея Кузьминского - то же. А группы могли просто остановиться на классических альбомах, жить долго и до посинения с ними гастролировать. Для чего выпустили новые - не знаю.

Здесь уже вопрос даже не в жанре, а в качестве исполнения. Сейчас своими новыми попытками "ВВ" не достигают классического уровня, по которым их узнают. Конечно, можно сказать, что музыканты выписались, выгорели, вздулись. Но, надеюсь, что это промежуточный процесс и через год-два они выдадут, что - то новое. По крайней мере, хочется на это надеяться, потому что Скрипка - это талант, а "ВВ" - серьезный коллектив.

"Океан Эльзи", "Модель" 2001 год

Как по мне - вообще их лучший альбом. Идеальные треки, саунд, атмосфера, тексты и клипы. До этой пластинке группа экспериментировала, но вершина их творчества именно "Модель". Следующий - "Суперсимметрия", еще может быть. А вот все остальное - откровенная халтура. Слава Вакарчук понял, чего хочет публика, и клепает это конвейером. Уже не интересно слушать ни музыку, ни тексты. Очень долго и много говорить о заимствовании в нынешнем творчестве группы, но стоит лишь указать на его идеальное творение. "Модель" - живая классика.

Здесь же можно вспомнить о группе "Гайдамаки" и ее одноименный альбом того же года. Конечно, они не были первыми в своем стиле, потому что тогда мы упускаем традицию украинской готики в музыке в 1990-е и такие мощные киевские коллективы как "Цукор - біла смерть" и "Баніта Байда".

Автор: предоставил Александр Ковальчук. Александр Ковальчук - музыкальный критик, главный редактор львовского издания "Варианты".

Альбом "Гайдамаки" - классика, которая должна быть на полках украинского музыкального процесса. Но все остальные, во что вылилась их творчество - в новое шароварничество, паразитирование на украинской культуре. А Kozak System, которые отделились от группы в 2012-м - халтура с постоянными заимствованиями в британского рока группы Motоrhead. Как по мне - это музыка плохого качества, и жаль, что творчество "Гадамак" этим закончилась.

Да, сейчас эти две группы имеют публику. Но стоит учитывать, что мы говорим о музыкальном контексте, а они работают в патриотическом. Поэтому и их музыку слушают. Но если спросить о чем она - никто особо ничего и не скажет. А это лишь некая "мимичнисть", на поверхности, не формирует ни саму музыку, ни стиль. Сравнил бы их с американским рэпером Lil Nas X, который в клипах танцует на коленях Cатаны. Cтиль он не формирует, существует на поверхности.

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Именно в этот период времени взорвались немало коллективов, о которых несправедливо забыли. И о "Талита Кум", сейчас очень мало вспоминают, если вспоминают вообще

"Таліта Кум", "Іноземці" 2002 год

Качественный поп-рок. В Украине вообще негативно относятся к этому жанру. Его упоминание на залагал вызывает какие-то плохие ассоциации. Но альбом - идеальный пример жанра без негативных коннотаций. Хорошие тексты, музыка, подача. Все, что требовалось в то время в том альбоме. Очевидно, что в своем творчестве музыканты ориентировались на Запад.

Именно в этот период времени взорвались немало коллективов, о которых несправедливо забыли. И о "Талита Кум", сейчас очень мало вспоминают, если вспоминают вообще. И все же думаю, что их будут продолжать слушать так же, как и "Королівських Зайців" из Львова. Группы имеют свою публику, и рано или поздно можем ожидать их возвращения. Если карантин полностью снимут, то можно рассчитывать на то, что "Талита Кум" и "Королевские зайцы" соберут на своих концертах немало преданных слушателей. В отличие от "СКАЙ", которые работают в том же жанре, действительно интересные представители украинского поп-рока. Хотя, в принципе "СКАЙ" и рядом не стоит ставить у этих исполнителей. Но почему-то о группе знают больше людей, чем о "Таліте Кум" и "Королівських Зайцях".

О таких вещах стоит книжки писать. Но в Украине с нон-фикшином о музыке туго

5'nizza, "Пятница", 2003

Альбом, который реально изменил много в истории украинской музыки. Можно сказать, что группа продолжила музыкальную традицию Михея с его альбомом 1999 "Сука любовь". С нынешней позиции войны с Россией, можно много говорить о том, почему в альбоме много песен с русскоязычными текстами. Но смесь хип-хопа, соула, фанка и всего, что Сергей Бабкин и Андрей Запорожец смиксуровали с удивительными текстами - это было что-то удивительное, как для Украины, так и для всего постсоветского пространство. Музыканты удачно соединили афрокультуру с местным ритмами и смыслами.

Тогда и сегодня, все наши коллективы, ориентувались на общие движения в мировом музыкальном процессе. Вопрос, состоял лишь в том, как это сочетается в нашем контексте. Сочетаются ли зарубежные заимствования с местной традицией, местными культурными кодами. А как ни крути, есть коды понятны только американцам, есть коды понятны только украинцам, а есть такие, которые поймут только жители Советского Союза. И именно 5'nizza удалось мастерски все это переплести. И это стало феноменом.

О таких вещах стоит книжки писать. Но в Украине с нон-фикшином о музыке туго. Помню, в свое время "Брати Гадюкіни" жаловались, что никто о них не может написать книги. И это беда украинской музыкальной культуры, потому что нигде не фиксируются достижения.

В каком-то смысле группу можно считать предтечей Ивана Дорна, которого сейчас пиарят с 10 годовщиной выпуска трека "Не надо стесняться". Мол, он что-то новаторское сделал. Но его корни идут именно с альбома 5'nizza.

Zavoloka, Zavoloka I 2004

У нас серьезные проблемы с электронной музыкой. А в частности и о ее присутствии в музыкальном контексте журналистики. Альбом киевлянки Екатерины Заволоки - невероятный. Сейчас, насколько я понимаю исполнительница живет в Германии, иногда приезжает в Украину. Когда были ее последние концерты - не помню. Разве с тех пор - во Львовской филармонии. А зря. Ее электроника интересная, чувствуется народный компонент. Рядом стоит вспоминать ОNUKA, но не в пользу проекту Натальи Жижченко. Она на их фоне - младшая сестра. Хотя последний альбом действительно неплохой.

2004- еще и год большого прорыва для Русланы. И место в украинской музыке занимает лишь ее дебютная пластинка 1998-го "Мить весни. Дзвінкий вітер". В нем действительно интересные вещи. А вот альбом "Дикі танці" - трэш. Пример тупика в украинской музыке. Победа на "Евровидении" сделала ее узнаваемой, но сам конкурс не имеет ничего общего ни с шоу, ни с музыкой, ни с чем.

Украинцы обрадовались ее победе, и до сих пор продолжают радоваться. Хотя не понимаю, почему мы спонсируем этот конкурс, который абсолютно ничего не дает украинскому музыкальном процессу. Эти средства можно было бы выделить на музыкальные школы, или премию для коллективов типа ежегодной за лучший британский альбом Mercury Prize. От этого было бы больше пользы. Альбом "Дикі танці" - ужас, пример того, куда не надо двигаться.

"Бумбокс", "Меломанія", 2005

Шикарный микс соула, фанка, хип-хопа. Не прошло и двух лет, а украинцы снова могут послушать что-то опять новое, снова странное. Группа свидетельство того, что в украинскую музыку начали заходить новые жанры, темы, и исчезала рокоцентричнисть. Идеальные, хотя странные тексты, актуальны. Созданы не из абстрактных вещей, которыми часто пользуются музыканты. Иногда к такому приему с абстракцией удается Джамала, и каждый раз хочется задаться вопросом - а что этот текст дает украинскому слушателю?

А в этом альбоме тексты до сих пор актуальны - язык, использование сленга, пусть и в другом векторе чем у "Братів Гадюкиних" понимал и понимает слушатель. Яркая вершина. Следующий альбом тоже неплохой. А дальше - не нравится.

"Борщ", "Паразіта кусок", 2006 год

Бомба абсолютная. Живой, безбожный, растрепанный альбом. Лучшее, что было в украинском хард-роке, и что до сих пор никто не превзошел. Веселый, безбашенный, вызывает лишь улыбку. Идеальная классика. Современный хард-рок - настолько прямолинеен, что слушать его становится неинтересно. Конечно альтернативная сцена у нас развивается, и далеко ушла в вперед.

К примеру львовская группа "Бетон" пытается подражать Александру Пипе и Юрию Здоренку, но у них это получается мультяшно. Конечно, сам жанр накладывает определенные ограничения на формы протеста в музыке, и их надо регулировать в соответствии со временем. Но почему-то, нашим музыкантам это трудно дается. Может исполнители не понимают, что должны менять свою риторику. Ибо слова абсолютно расходятся с делом.

"Я и Друг Мой Грузовик", "Ищу Друга", 2007 год

Один из лучших альбомов того года в принципе. Интересные аранжировки, актуальные тексты, конечно же с заимствованиями. Но то, как группа миксувала их со своей музыкой - это круто. О группе знают, считают культовой, но почему-то не ставят рядом с "Океаном Эльзи". Это в принципе одна из лучших украинских команд. Была. Бывший фронтмен Антон Слепаков воплотил ее продолжение в "вагоновожатых". К слову, последний их украиноязычный альбом один из лучших в этом году.

У нас есть плохая тенденция забывать такие необычные, но тем не менее бомбовые штуки

"Надто сонна", Art Fraud, 2008 год

Единичный случай в украинской музыке. Пример индитроникы, тойтроникы. Больше такого как они, никто не делал. Сейчас, нечто подобное играет львовский проект "Пылыкаю". Музыка деликатная, хотя не оригинальна в контексте мировой музыки. А у нас - интересная и самобытная. В 2011-м закрылись, потом снова собрались, сменили название на 2sleepy и выпустили в 2018-м новый альбом.

У нас есть плохая тенденция забывать такие необычные, но тем не менее бомбовые штуки. Они единственные, кто вообще занимался этими жанрами. Если что-то подобное и было в нашем культпросторе - то в таком глубоком андеграунде, что о них и не слышали целом.

Lюк, "Мамина Юность", 2009

К сожалению, последний альбом. После него группа распалась. Идеальная смесь лаундж, инди-попа. Тоже единичный случай - группа заняла жанровую нишу и полностью разработала свой продукт на тогдашний контекст. Они были едины.

Нужно развивать общую музыкальную культуру, предоставлять музыкантам площадки, а слушатели появятся. Если в Европе в жанре работает тысяча коллективов, то у нас только один. Возможно дело в том, что культурные тенденции немного поздно тогда доходили до Украины и никто не хотел за них браться.

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"2010-го, на рубеже десятелить в "ДахаБраха" вышел альбом Light. Пластинка не только одна из лучших, но и стала переломной для группы, - добавляет Александр Ковальчук. - Их музыка стала превращаться в нечто совершенно уникальное, хотя в Украине тогда их не очень воспринимали. В том же году делал обзор на альбом "Земля" группы "ОЭ", и сказал, что если они - уровень Польшы, Украины и России, то "ДахаБраха" - мировой. Вспоминаю, меня потом читатели спрашивали - "Кто это?" А потом слушали, и отписывали - "прикольно, ага". Группа лишился этномотивам, пошел в электронику, потерпел британских воздействий. Музыка стала интереснее, объемнее. Следующий их лучший альбом, конечно же "Човен". Наравне с ними того же года была группа SunSay с альбомом "Дайвер", который основал бывший вокалист 5'nizza Андрей Запорожец. Альбом - микс соула и фанка. Еще один предшественник Ивана Дорна. Поэтому, это новаторство Дорна, мне кажется абсолютно смешным. А ситуация говорит о том, что у нас нет анализа музыкального процесса, и никто не знает контекста. Между ними всего 2 года, но почему-то Дорн - новаторство, а Sunsay - что-то малоизвестное, непонятное. У нас это все было. Дорн не явился на пустом месте. В частности 2000-е отметились фестивальной культурой. В украинцев появились деньги, и многие начали вкладывать их в фестивали. Конечно они влияют на музыкальный процесс, потому что публика должна знать с кем имеет дело, и кого слушает. Но и количество мероприятий которие были - недостаточно. Их должно быть еще больше. Каждый жанр должен иметь свой фестиваль. Во Львове до сих пор нет клубов, которые бы принимали музыку конкретных стилей. Остро стоит вопрос площадок, эфирного времени и денег. На место украинского нишевого контента приходит поп-музыка. Она созрела к моменту, когда поняла, что в Украине с украиноязычным песнями мало зарабатывает. Поэтому многие русскоязычные украинские группы начали выступать в Москве. Этому сначала там удивлялись. А сейчас ту музыку считают русской, хотя авторы - украинцы.