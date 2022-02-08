"Скульптура из подрамников и кресты Малевича": в музее истории Киева откроют выставку Антона Логова

В музее истории Киева открывается выставка столичного художника-абстракциониста Антона Логова. Экспозиция называется "Вселенная", занимает два зала на первом этаже музея. Среди экспонатов - картины и скульптура, созданная как реди-мейд (техника в различных видах искусства, когда некоторые объекты или тексты, первоначально созданные не с художественными целями, превращаются автором в произведение - Gazeta.ua) из подрамников для картин.

Выставка проходит в рамках проекта Kyiv Art School. Антона Логов стал новым героем совместного проекта "Музея истории Киева" и арт-куратора, мецената Дмитрия Струка. Проект проводят к 100-летию Национальной Академии искусств. В рамках Kyiv Art School вспоминают историю становления и развития Академии, представляют экспозиции известных киевских художников современности, получивших профессиональное образование в Киеве.

Gazeta.ua побывали на монтаже выставки, которая открывается 8 февраля в 18.00.

Выставка работ Антона Логова называется "Вселенная".

"Представил ретроспективную линию за 12 лет. Я уделяю важное внимание цвету. Работы, которые создавал в разные годы, разделили на два зала. Один будет более светлого цвета, а второй более темный. Так будто бы создается гармония Вселенной, которой посвящена выставка. Она - и моя внутренняя, и все мое окружение. Для меня Вселенная - это мысли, это люди, которые рядом, которые меня вдохновляют. В первую очередь - это природа. Здесь есть работы из серии Geo, посвященной геологическим ресурсам, есть серии, посвященные воде, также сложный красный - ближе к огню. Это стихии, которые наполняют, подпитывают, придают определенное внутреннее содержание. Скульптура, которая присутствует на выставке, называется "Контекст". Построена специально для одного из залов. Сделана из подрамников, часто используемых в объектах и инсталляциях. В ней угадывается диск солнца, являющийся частью одной из стихий природы. Это все закольцовывается в определенный рассказ, линию, – рассказал художник.

Фото: Антон Букало

Часть работ Антона Логова, которые есть на выставке – переосмысление сюжетов Казимира Малевича (художник-авангардист начала ХХ ст., основатель одного из направлений абстракционизма – супрематизма - Gazeta.ua).

"Период авангарда для меня очень важен, я на нем базируюсь в своих отношениях с искусством. Важная веха. Было несколько проектов, посвященных Малевичу. Квадрат адаптирую как внутренний смысл, для меня это не просто геометрическая форма, а почти космический объект. В первую. очередь это содержание, оптика и взгляд на вселенную, поэтому я часто обращаюсь к нему в мыслях и ранних работах В серии "Ребрендинг" использую крест. Крест как бренд - это перекресток дорог и судеб.Также это крест Малевича.Он его в свое время взял их украинских вышиванок - и теперь этот образ не исчезает.Я тоже подхватываю его и по-своему воплощаю в своей абстрактной живописи. Если это знать, то можно увидеть "ребрендинг", – рассказал Антон Логов.

Выставка продлится до 21 февраля.

Художник Анон Логов работает с живописью, перформансом, видеоартом и инсталляцией. В 2020 победил в конкурсе молодых художников Objects Art Prize. Родился в Раздельной Одесской области, проживает в Киеве. Окончил Одесское художественное училище им. М. Грекова и Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры. Антон – активный участник выставок в Украине и за рубежом, работы показывали в галерее Saatchi (Лондон), выставочном центре Litexpo (Вильнюс), Национальном музее в Тбилиси, галереях Zenko Foundation (Киев), Invogue#Art (Одесса), "Я галереи" (Киев и Днепр) и другие.