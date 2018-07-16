Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендерного мужчины

Американская актриса Скарлетт Иогансон отказалась от роли трансгендерного мужчины Фото: Vesti.lv

Американская актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли криминального авторитета трансгендера Данте Джилл в фильме режиссера Руперта Сандерса.

Джилл родился женщиной, но одевался как мужчина и жил под мужским именем. Йоханссон заявила, что понимает критику ЛГБТ-сообщества в свой адрес, пишет Out.

"Я глубоко уважаю и люблю транс-сообщество. Благодарна, что дискуссия по поводу открытости в Голливуде продолжается. Я рада была бы дать жизнь истории Данте и его преобразованию. Но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер трансгендер. Благодарна, что обсуждение кастинга на эту роль, хотя и было спорным, породило более широкую дискуссию о разносторонности кастинга в кино", - говорится в заявлении актрисы.

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Сначала представители Йоханссон утверждали, что актриса не видит никаких проблем в том, что она будет играть роль Данте Джилл. Когда стало известно о кастинге Йоханссон на роль, сразу несколько популярных СМИ раскритиковали это решение. Также недовольны были многие представители ЛГБТ-сообщества, которые считали, что трансгендеров должен играть актер трансгендер.

Лоис Джин Джилл, именно так Данте назвали при рождении, родилась в Питтсбурге. В 1970-х Джилл уже жил под мужским именем. Владел сетью массажных салонов, которые на самом деле были прикрытием для бордельного бизнеса. В прессе того времени Данте называли "женщиной, которая предпочитает быть известной как мужчина". Данте встречался с женщинами. Одевался как мужчина и требовал обращаться к себе, как к мужчине. В 1984 году Джилл посадили на 7 лет за уклонение от уплаты налогов. Полицейским не удалось привлечь его к ответственности за организацию сети борделей. В 2003 году Джилл умер в возрасте 72 лет.

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