Скандал на Евровидении: почему Беларусь не голосовала в финале конкурса

Финал Евровидения-2019 прошел в Израиле 19 мая. Фото: Укрінформ

Беларусь не голосовала в финале Евровидения-2019 в Израиле.

Страну отстранили от голосования из-за утечки информации о голосовании нацжури. Эти результаты должны были сообщить только в финале конкурса, пишет Super.

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Члены жюри голосуют во время спецвыпусков участников за день до финала конкурса. Жюри от каждой страны отправляет свои оценки в EBU. Последние суммируют данные с результатом зрительского голосования. Тогда выставляют окончательный балл.

Чтобы наказать страну за несоблюдение требований конкурса, организаторы аннулировали результаты ее голосования. То есть ни одна страна не получила баллов от белорусов. Ранее прогнозировали, что больше всего - 12 баллов Белорусь готова была отдать представителю России Сергею Лазареву.

Вокальный конкурс Евровидение 2019, который проходил в Израиле, выиграл певец из Нидерландов Дункан Лоуренс со своей песней Arcade. Он был фаворитом букмекеров на победу и вышел на вершину списка лидеров после публичного голосования.