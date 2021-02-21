Симпсоны снова предсказали будущее

Пользователи соцсетей продолжают находить в американском мультсериале "Симпсоны" предсказания будущего.

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз с семьей отправился на отдых на мексиканский курорт Канкун. В это время его избиратели сидели без электричества, отопления и воды из-за сильного шторма. Это породило множество критики, политик стал интернет-мемом.

Похожую ситуацию показали в майском эпизоде ​​"Симпсонов" в 1993-м. Мэр Куимби заявил, что отменяет отпуск на Багамах, чтобы справиться с эпидемией в Спрингфилде. Куимби велит всем оставаться дома. Однако обращение к горожанам записывал с пляжа, в шортах и ​​пиджаке.

Автор: Twitter В майском эпизоде "Симпсонов" в 1993-м мэр Квимби записывает с курорта обращение к жителям Спрингфилда. Они в это время страдают от эпидемии. По мнению пользователей соцсетей, это предсказало скандал с сенатором от Техаса Тедом Крузом, который улетел на отдых во время сильного шторма.

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Американский мультсериал "Симпсоны" часто предсказывал события в мире. Недавно предусмотрели костюмы гостей на инаугурации президента США Джозефа Байдена. Также предрекали победителей чемпионата мира по футболу, нобелевских лауреатов, эпидемии, президентство Трампа и его визит в Саудовскую Аравию и тому подобное. Самое известное предсказание - теракт 11 сентября.