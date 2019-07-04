Сериал задумывался как экранизация "Оно" Стивена Кинга: 3 сезон "Очень странных дел"

4 июля на платформе Netflix разместят полный 3 сезон одного из самых успешных сериалов современности "Очень странные дела".

Автор: gannett-cdn.com По сюжету, героиня сериала Одиннадцатая обожает вафли фирмы Kellogg Company. Исполнительница этой роли Милли Бобби Браун терпеть их не может.

В провинциальном американском городке пропадает мальчик. На его поиски отправляются все - полиция, друзья и мать в исполнении Вайноны Райдер. В это же время в провинции появляется загадочная девочка. Она не умеет разговаривать, имеет короткие волосы. Со временем набирается сил и говорит, что ее зовут Одиннадцатая. Оказывается, что в этом американском городке проходят чудовищные эксперименты над людьми. Детям, которые потеряли друга и нашли странную девочку, придется столкнуться с паранормальными явлениями, по сюжету первой части.

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С каждым новым сезоном персонажи взрослеют. Режиссеры надеются, что и зрители дети и подростки будут расти вместе с героями.

Автор: gannett-cdn.com Вайнона Райдер создала образ, опираясь на героиню Мерил Стрип в фильме "Силквуд" 1983 г.

События сериала происходят в середине 1980-х. Это ностальгический проект, навеянный детством режиссеров - братьев Мэтта и Росса Дафферов. Частично кинематографисты вдохновлялись произведениями Стивена Кинга - отсылки на его книги можно увидеть в каждой серии. Даже шрифт, используемый на постерах, взяли из классических изданий писателя. На первых этапах "Очень странные дела" задумывался, как экранизация романа "Оно". Впоследствии режиссеры передумали, но основная концепция осталась неизменной - дети-аутсайдеры пытаются противостоять потустороннем злу на фоне ностальгической атмосферы.

Официальный постер для сериала "Очень странные прави" создал дизайнер Кайл Ламберт. Пытался повторить стиль художника Дрю Струзана, который разработал официальные плакаты для фильмов 1980-х. "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", "Индиана Джонс", "Назад в будущее", "Инопланетянин". Именно в этот период происходят события сериала.