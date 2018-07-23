Сериал "Баффи - победительница вампиров" переснимут на новый лад

Создатели сериала решили перезапустить "Баффи - победительницу вампиров" Фото: fabiosa.ru

Американская лента 2000-х может получить новое дыхание. Создатели сериала решили перезапустить "Баффи - победительницу вампиров", где действия будут происходить в настоящее время.

Об этом сообщается на Deadline.

Студия 20th Century Fox Television, которая продюсировала "Баффи" приступила к разработке новой версии культовой молодежной драмы, основанной на оригинальном сюжете первых сезонов. Исполнительным продюсером нового сериала станет Джосс Уидон, ранее работавший над оригинальным проектом. Сценаристом назначили Монику Оусу-Брин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды "Баффи" воссоединились в готической фотосессии

В оригинальном сериале главную роль исполняла актриса Сара Мишель Геллар. В новой ленте героиней может стать афроамериканская актриса, имя которой пока не называется. Съемки должны состояться в США, как и в стартовом проекте. О том, появятся ли в римейке сериала актеры из оригинального проекта, пока не сообщается.

Назвали 20 лучших фильмов о вампирах. Журнал Esquire создал подборку картин, соединив классику с новаторскими интерпертациямы.