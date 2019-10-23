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среда, 23 октября 2019 21:45

Сергей Лозница снимет фильм про 1941 год

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Сергей Лозница планирует снять фильм о событиях первого года Великой Отечественной войны. Об этом украинский режиссер сообщил во время фестиваля документального кино "Артдокфест" в Риге.

Автор: oiff.com.ua
  Лозница поделился планами снять фильм про 1941 год
Лозница поделился планами снять фильм про 1941 год

В столице Латвии он демонстрировал "Державні похорони" о захоронении Сталина.

После просмотра режиссер сказал, что кроме фильма "Бабий Яр" собирается снять картину о 1941 годе.

"Мы планируем снимать" Бабий Яр "в 2020, — сказал Лозница. — В любом случае делать это в Украине. Нам предлагали снимать здесь, но я отказался. Хочу, показать тот ужас, который произошел в Бабьем Яру. Это фильм — дело всей моей жизни, поскольку все ленты, в том числе "Донбасс", воспринимаю как подготовку к этой картине".

Бюджет составляет 138 млн. грн.

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Владимир Тихий работает над фильмом о последних годах борьбы УПА в Галиции. В тизере ленты раненый солдат Нечай приходит в себя в госпитале. Рядом сидит следователь МГБ.

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23
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