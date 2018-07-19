Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

20 июля ежегодно отмечается День Святого Перуна. Этот праздник старых славян, посвященный повелителю грозы. Сегодня принято разжигать костер у воды, веселиться, молиться старыми дубами.

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По легенде, Перун, сын главного бога Сварога, посланный на землю в виде молнии и грома. Его изображают из серебряным чубом, золотыми усами, с огненными стрелами, золотым луком и тяжелым молотом в руках. Бог разъезжает на золотой колеснице, в которую запряжены 9 крылатых золотых лошадей. Когда в небе сильная гроза, верили, что это сын Сварога разгоняет нечисть, которая замуровывает облака и не дает дождю упасть. Славяне считали, что человек убит молнией становилась его братом.

На праздник Перуна люди шли к воде или костру и пели о громовержце. Самая молодая и красивая девушка становилась распорядительницей праздника, ее звали Девой огня. Святой водой с 9 колодцев она должна была окропить всех присутствующих, чтобы очистить от грехов. Красавица была Девой до следующего праздника грома. В мае она становилась вниз - невестой Перуна. В течение года с ее участием проводили все обряды.

В народе этот праздник называли "сердитым днем". Строго запрещались любые физические работы: нельзя пахать землю, выгонять скот. Не позволяли встречать День Перуна в ношеной одежде. За 8 дней до события женщины должна сшить новые наряды для всей семьи. Обязательно делали свежий сыр и варили пиво, потому что это любимые блюда Перуна. Обрядовое костер разжигали только дубовыми дровами.

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День громовержца связывали с праздником Ивана Купала. Считали, что папоротник цветет, потому что Перун посылает на нее молнию. Именно поэтому 6-7 июля часто портится погода, идет дождь, происходят землетрясения.

Повелитель грозы имеет собственное число - 9. Перед долгой дорогой путешественник должен был сказать "иду на 9 лет", тогда великий Перун будет сопровождать его всю дорогу.

Современные украинцы также любят отмечать праздник грома. Собираются в лесу у воды, зажигают костер. Люди одевают вышитые рубашки, поют обрядовые песни, языческие молитвы, водят хороводы, проводят показательные бои и соревнования. Массовые гуляния в этот день устраивают на острове Хортица в Запорожье. Празднуют всю ночь.

В ночь на 1 ноября в центре Киева неизвестные спилили статую идола старославянского бога Перуна. Дубовый столб стоял на Старокиевской горе, рядом с национальным Историческим музеем и Пейзажной аллеей. На месте от трехметрового столба остался полуметровый пенек.