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пятница, 20 июля 2018 07:08

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна
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20 июля ежегодно отмечается День Святого Перуна. Этот праздник старых славян, посвященный повелителю грозы. Сегодня принято разжигать костер у воды, веселиться, молиться старыми дубами.

На День Перуна устраивают массовые гуляния на всю ночь
Фото: hiveminer.com
На День Перуна устраивают массовые гуляния на всю ночь
На День Перуна устраивают массовые гуляния на всю ночь
На День Перуна устраивают массовые гуляния на всю ночь
На День Перуна устраивают массовые гуляния на всю ночь

По легенде, Перун, сын главного бога Сварога, посланный на землю в виде молнии и грома. Его изображают из серебряным чубом, золотыми усами, с огненными стрелами, золотым луком и тяжелым молотом в руках. Бог разъезжает на золотой колеснице, в которую запряжены 9 крылатых золотых лошадей. Когда в небе сильная гроза, верили, что это сын Сварога разгоняет нечисть, которая замуровывает облака и не дает дождю упасть. Славяне считали, что человек убит молнией становилась его братом.

На праздник Перуна люди шли к воде или костру и пели о громовержце. Самая молодая и красивая девушка становилась распорядительницей праздника, ее звали Девой огня. Святой водой с 9 колодцев она должна была окропить всех присутствующих, чтобы очистить от грехов. Красавица была Девой до следующего праздника грома. В мае она становилась вниз - невестой Перуна. В течение года с ее участием проводили все обряды.

В народе этот праздник называли "сердитым днем". Строго запрещались любые физические работы: нельзя пахать землю, выгонять скот. Не позволяли встречать День Перуна в ношеной одежде. За 8 дней до события женщины должна сшить новые наряды для всей семьи. Обязательно делали свежий сыр и варили пиво, потому что это любимые блюда Перуна. Обрядовое костер разжигали только дубовыми дровами.

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День громовержца связывали с праздником Ивана Купала. Считали, что папоротник цветет, потому что Перун посылает на нее молнию. Именно поэтому 6-7 июля часто портится погода, идет дождь, происходят землетрясения.

Повелитель грозы имеет собственное число - 9. Перед долгой дорогой путешественник должен был сказать "иду на 9 лет", тогда великий Перун будет сопровождать его всю дорогу.

Современные украинцы также любят отмечать праздник грома. Собираются в лесу у воды, зажигают костер. Люди одевают вышитые рубашки, поют обрядовые песни, языческие молитвы, водят хороводы, проводят показательные бои и соревнования. Массовые гуляния в этот день устраивают на острове Хортица в Запорожье. Празднуют всю ночь.

В ночь на 1 ноября в центре Киева неизвестные спилили статую идола старославянского бога Перуна. Дубовый столб стоял на Старокиевской горе, рядом с национальным Историческим музеем и Пейзажной аллеей. На месте от трехметрового столба остался полуметровый пенек.

Автор: Анна Орел
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Дата
20
июля

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

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