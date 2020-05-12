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среда, 13 мая 2020 04:45

Сенцов презентует новый роман онлайн

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Автор: Видавництво Старого Лева
  Состоится онлайн-беседа с писателем и режиссером Олегом Сенцовым. Презентует апокалиптический роман «Вторую также стоит приобрести» о вторжении внеземной цивилизации
Состоится онлайн-беседа с писателем и режиссером Олегом Сенцовым. Презентует апокалиптический роман «Вторую также стоит приобрести» о вторжении внеземной цивилизации

Режиссер и писатель Олег Сенцов презентует онлайн фантастический роман "Вторую также стоит приобрести", написанный в 2017-м во время заключения в российской колонии в Якутии.

Беседа состоится 15 мая в 19.00. Прямая трансляция будет на странице львовского "Видавництва Старого Лева" в Facebook. Модерировать встречу будет главный редактор издательства Марьяна Савка.

Действие произведения происходит в США. Главный герой Джим Гаррисон сидит в туалете и листает научно-популярные журналы, его жена готовит завтрак. Неожиданно в город начинается вторжение из космоса. Внеземные ящерицы якобы стремятся спасти людей от них самих, навязывают свои правила, по сюжету.

"Главная тема романа - это стремление общества, технически и интеллектуально более развитого, навязать свои правила жизни менее развитому, - говорит Сенцов. - Когда произведение только задумывалось, я руководствовался неудачным опытом США, их попытками продвижения демократии на Ближнем Востоке, в частности с применением военной силы. Поэтому действие происходит в Америке, но на этот раз прилетают инопланетяне, берут страну под контроль и уже самих американцев начинают заставлять жить по их правилам. Это была первоначальная идея, но когда писался роман, то на него, конечно же, повлияли события 2014 года - оккупация Крыма российскими войсками и коллаборационизм части населения и органов местной власти, которые последовали за ней.

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Произведение было задумано в рамках трилогии, когда я писал свой первый роман "Купите книгу - она ​​смешная". Тогда, в 2010 году, я не думал, что мои книги будут изданы, тем более написаны в таком несерьезном стиле. Уже находясь в заключении, узнал, что мой роман издан, и начал получать положительные отзывы от читателей. Поэтому начал работу над вторым. Работая каждый день, написал примерно за 3 месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через 2 года, в начале 2019-го, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой".

Режиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов - лауреат Премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, Премии Американского ПЕН имени Барбары Голдсмит "Свобода писать", Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Был незаконно заключен Российской Федерацией с мая 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. Освобожден в сентябре 2019-го.

В прошлом году в "Видавництві Старого Лева" вышли 2 автобиографические книги Сенцова - "Жизня" и "Маркетер".

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Дата
13
мая

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