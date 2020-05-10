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За сакрализацией теряем человека - писатель

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За сакрализацией теряем человека - писатель
У каждого были поступки, которыми не гордимся. Иногда делали выбор, о котором жалеем - Дорж Бату. Фото: facebook.com

Уважение к исторической фигуре - это рассказать о ней правду.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель Дорж Бату. Рассказал о своем новом романе "Моцарт 2.0", который вышел во львовском "Видавництві Старого Лева".

По сюжету, австрийский композитор Вольфганг Амадеус Моцарт попал в современный Нью-Йорк. Без денег, документов, жилья, родных и друзей. Но у него есть возможность прожить заново, как того хочет. Без требований отца, общества, обстоятельств.

"Из Моцарта сделали символ, - говорит Бату. - Но за этой сакрализацией теряем человека. Все, что он хотел, - это славы. Чтобы его арии пели на улицах, площадях и рынках. И он этого добился.

У каждого были поступки, которыми не гордимся. Иногда делали выбор, о котором жалеем. Теряли друзей, шансы, перспективы. Конечно, учимся на ошибках, но не имеем возможности прожить еще раз так, как хотели бы. Я попытался дать такой шанс Моцарту.

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Поместил в настоящее и начал думать, как и что его удивит. Например, быт. Второй шаг - это узкоспециальные моменты. Как поведет себя композитор, когда увидит современный рояль. Для него это какой-то монстр, потому что в конце XVIII века не было такого инструмента. Играл на клавикорде и клавесине. Его представления о музыкальной теории и композиции также отличаются от знаний и приемов современных музыкантов.

Показываю различия между эпохами. Например, устаревшие представления Вольфганга о женщинах. Но есть вещи - одинаковые для всех времен. К примеру, отношение к друзьям, близким, семье. Структура книги напоминает оперы Моцарта. Смешные диалоги. Легкий сюжет. В его произведениях никого не убивают, нет драмы с заламыванием рук, надрывом и пафосом".

Полное интервью с Доржем Бату читайте в журнале "Країна" от 7 мая.

Настоящее имя Доржа Бату - Андрей Васильев. Родился 21 декабря 1977 года в городе Улан-Удэ, Бурятия, в семье музыкантов. Отец был исполняющим обязанности министра культуры республики. Окончил Бурятский государственный университет. По образованию историк-востоковед, специалист по истории Китая. В 2002-м переехал в Украину, выучил язык. Работал журналистом на телеканалах "Интер", "1 + 1". Через девять лет перебрался в США. Был корреспондентом "Голоса Америки" и "ТСН". Член медиакорпуса ООН. С 2013 года работает в авиакосмической отрасли. Оператор коррекции траекторий Центра управления полетами в космическом агентстве NASA. Ведет украиноязычный блог в Facebook. Автор дилогии "Франческа. Повелительница траекторий" и "Франческа. Обладательница офицерского жетона", романа "Моцарт 2.0". В браке с американской дизайнеркой украинского происхождения Яриной Жук. Воспитывают дочерей Софию и Кристину. Живет в Вашингтоне.

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