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вторник, 09 июля 2019 11:46

Сэмюэл Л. Джексон сыграет в "Пиле"

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Сэмюэл Л. Джексон сыграет в &quot;Пиле&quot;
Первая часть фильма "Пила" собрала в прокате $ 103 млн при бюджете в $ 1,2 млн. 24smi.org

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон играет в перезапуске серии фильмов ужасов "Пила". Исполняет роль отца детектива, расследующего кровавые убийства. Самого следователя играет комик Крис Рок. Режиссером выступил постановщик 2-4 частей классической "Пилы" Линн Боусман. Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, работавших над 8-й частью. Съемки уже начались. Премьера запланирована на октябрь 2020-му.

Серия фильмов "Пила" рассказывает о маньяке, что заставляет жертв играть в опасные игры. Его цель — убедить людей ценить жизнь любыми способами. Первая часть вышла в 2004-м, а последняя - в 2017-м. Всего снято 8 фильмов.

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В 2003-м режиссер-дебютант Джеймс Ван снял 9-минутную короткометражку "Пила". Бывший санитар рассказывает детективу о маньяке, который заставлял его играть в опасные игры, по сюжету. В следующем году режиссер выпустил полнометражную версию "Пилы".

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