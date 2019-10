Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль "BALLET OPEN SPACE"

Фото: пресс-служба Екатерины Кухар

Евгений Кот, Ольга Полякова, Ираклий Макацария, Валерий Жидков и другие знаменитости посетили гала-концерт Международного фестиваля "BALLET OPEN SPACE", инициаторами которого стали премьеры балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

В последний день Международного фестиваля "BALLET OPEN SPACE" состоялся праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балета, которые представляют школы самых разных театров мира: La Scala, Opera Garnier, Boston Ballet, New York City Ballet, San Francisco Ballet, Staatsballet Berlin, Vienna State Ballet.

Также за 4 дня фестиваля зрители имели возможность увидеть: премьеру балета "Touch of illusion" и жемчужину украинского балета "Лісова пісня" и неоклассическую постановку "Children of the Night".

Среди гостей в последние дни фестиваля можно было встретить: Ираклия Макацария, Ольгу Полякову, Валерия Жидкова, Ирину Костюк и Сергея Созановского, Катерину Осадчую и Юрия Горбунова, Таяну, Ирину Данилевскую, Лику Спиваковскую, Николая Тищенко, Анастасию Сличную, Лесю Никитюк, Игоря Ласточкина, Стеллу Захарову, Геннадия Зубко, Евгения Кота, Анатолия Анатолича с женой Юлией, Андрея Халпахчи, Максима Леонова, Ирину Горовую, Елену Курту, Валерию Гузему и многих других.

Звезда балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов пригласил работать на контрактной основе приму-балерину New York City Ballet и San Francisco Ballet Анну Софию Шеллер из США. Совсем недавно американская балерина подписала контракт и отныне будет являться примой-балериной Национальной оперы Украины. Также из США приехал работать в Украину Николай Городинский, который ранее являлся солистом театра San Francisco Ballet.