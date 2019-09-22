Секс-символу Брижит Бардо - 85

28 сентября 1934-го в Париже родилась, Брижит Бардо, французская киноартистка, фотомодель, певица, секс-символ 1950-60-х годов. С начала 1970-х - активистка движения за права животных.

Свою первую любовь Роже Вадима девушка встретила в 16 лет. Он увидел ее фотографию в журнале и понял, что обязан ее разыскать. Родителям кавалер сразу не понравился - ни денег, ни престижной работы. Но Брижит знала, как повлиять на родителей. Она включила на кухне газ и засунула голову в духовку - подействовало. Православный Вадим был вынужден перейти в католичество. После свадьбы они поселились в квартире, подаренной им родителями Бардо. Вадим оказал значительное влияние на становление личности Брижит - по ее словам, он учил ее "абсолютно всему". Пара прожила целых 5 лет, Вадим поставлял журналистам всевозможные "сенсационные" истории о жене - например, заявил, что "для нее обнаженность - это примерно то же самое, что улыбка или цветок". Он также подчеркивал, что в фильмах Бардо не играет, а всегда остается самой собой.

К 1956 году в Роже Вадима созрела идея снять Бардо в собственном фильме, который бы раскрыл ее "естественную неприкрытую сексуальность" и чувственность, раздвинул бы жесткие рамки моральных устоев и произвел революцию в мире кино и за его пределами. По его мнению "в то время публика уже созрела воспринять что-то монументальное по своей значимости" .. Он снял свой первый фильм, "И Бог создал женщину" (1956). Брижит сыграла главную героиню, вызывающее и сексуально раскрепощенную, которая мечется между тремя мужчинами..В Европе фильм шокировал зрителей достаточно откровенными для того времени сценами, получил негативные отзывы критиков и был осужден католической церковью за сцены, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе.

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Фильм стал предвестником сексуальной революции 1960-х годов, началась "бардомания". С тех пор жизнь Брижит постоянно были в центре внимания мировой прессы. Сама актриса не была готова к такой популярности и шума - это вызвало у нее удивление, потому что она никогда не считала себя ни талантливой актрисой, ни красавицей.

Во время съемок фильма "И Бог создал женщину" в нее начался роман с Жаном-Луи Трентиньяном, и вскоре ее брак с Вадимом распался. Несмотря на это, они остались близкими друзьями и в будущем неоднократно сотрудничали. Трентиньян ради Брижит Бардо бросил свою жену. Страсти бушевали пока Жана-Луи не призвали в армию, а актриса не дождалась. Она заводила романы с другими.

Дальше актриса влюбилась в своего партнера по фильму - Жака Шарри. Они вместе снимались в кинокартине "Бабетта идет на войну". Она изначально не планировала ничего серьезного. Однако, она забеременела. От отчаяния она наглоталась таблеток, думая, что убьет и себя, и ребенка. Но они оба выжили.

Последние месяцы беременности актриса провела дома за задернутыми шторами, практически никуда не выходя - дом был круглосуточно окружен толпой папарацци, некоторые из них сидели с фотокамерами на крышах соседних зданий напротив ее окна. Она была вынуждена рожать дома, опасаясь, что фотографы остановят машину "скорой помощи" или ворвутся в клинику. После рождения сына Николя-Жака 11 января 1960, пресса обступила дом плотной осадой - Брижит ждала штурма и не была уверена, смогут ли жандармы его сдержать.

Брижит вынуждена была выйти замуж во второй раз. Брак оказался не самым легким - даже до драк доходило. Брак длился недолго - после официального развода в 1962-м Бардо согласилась отдать ребенка на воспитание в семью Жака. "Я была не в состоянии заботиться о себе. Как я могла заботиться о ребенке", - вспоминала она.

Летом 1966-го в кафе Брижит познакомилась с экстравагантным немецким миллионером Гюнтером Захсом. Между ними немедленно начался роман, и 14 июля того же года Захс стал ее третьим мужем. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе. Однако и этот брак долго не продлился. Причиной была большая разница характеров и образов жизни - она ​​стремилась к простоте и покою, а он постоянно был в окружении друзей, часто путешествовал и посещал различные приемы, любил роскошь. К тому же, до Бардо дошли слухи, что Захс женился на ней по пари. В конце концов взаимная супружеская измена привела к разрыву в 1968-м.

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В 70-х стало очевидно, что карьера Бардо пошла на спад - фильмы с ее участием становились все менее успешными. В середине 1960-х ей платили многомиллионные гонорары, а теперь она в среднем получала 800 000 франков за фильм. Она понимала, что ее роль в кино исчерпана, и пора уйти. "После 40-ка будет 50, потом 60. И я не хочу грустить по поводу того, что мне не предлагают новых ролей. Если я не оставлю кино, кино оставит меня ", - сказала она в то время.

А также: "Мне осточертели все это ужимки, мне стало понятно, что я - пленница, отстраненная от действительных жизненных ценностей. Мое занятие показалось мне незначительным, ненужным, достойным осмеяния. У меня было только одна жизнь, и я должна была прожить ее по-своему".

17 июня 1973-го Бардо объявила о завершении кинокарьеры - и решила посвятить жизнь борьбе за права животных. С тех пор она никогда больше не возвращалась в кино, несмотря на заманчивые предложения многих режиссеров, и не жалела о своем решении. По ее словам, актерская карьера отняла у нее лучшие годы жизни; она никогда по-настоящему не интересовалась кино и снималась, главным образом, для заработка. "Женщина, котарая снялась во всех этих фильмах - не я, это кто-то другой. Сегодня моя жизнь целиком посвященна животным, и все, что было до этого - не мое", - сказала она позже.

В июле 1992 года через общего друга-адвоката Бардо познакомилась с политиком Бернаром дьОрмалем. 16 августа 1992-го, посещая семью Николя в Норвегии, они поженились в небольшой местной церкви. Этот брак длится поныне.

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Секс-символ целой эпохи на самом деле была очень одинокой и всю жизнь боролась с депрессивными состояниями, которые, в свою очередь, не раз подводили Бардо к попыткам суицида.

Образ сексуальной блондинки - той, которую все увидели в ленте "И Бог создал женщину", придумал первый муж актрисы Роже Вадим.

За время своей карьеры она отвергла огромное количество ролей, среди которых была Анжелика в экранизации романов Анн и Сержа Голон, сыгранная в дальнейшем Мишель Мерсье.

Бардо никогда не вела себя как "звезда" и практически никогда не давала волю своим капризам на съемочной площадке. Она серьезно относилась к работе, но сниматься не любила, так как считала это занятие малоприятным. Она ненавидела репетиции, хотя благодаря великолепной памяти всегда назубок знала свои реплики. Сама Бардо говорила, что не была настоящей актрисой. "Я играю саму себя. Я не настолько большая актриса, чтобы играть еще кого-то. Вот почему мне нравятся простые, сумасшедшие, сексуальные роли ". Она также заявляла: "Я никогда не влезала в кожу своих героинь - вместо этого я надевала на них свою".

Типичными амплуа актрисы были соблазнительные, оживленные юные особы; наивные, непосредственные, иногда неловкие девушки, легкомысленные и сексуально раскрепощенные женщины, что не учитывают общепринятые условности и нормы морали.

Убраные сзади в пучок длинные волосы героини одного из ее фильмов "Бабетта идет на войну" породили новую популярную прическу, которую так и назвали - "бабетта".

Дизельный локомотив, который производился в Чехословакии в 60-70-е годы, получил прозвище "Бардотка" за два выпуклых бампера на его носу, что своими формами отчетливо напоминали ее грудь.

И, наконец, она была моделью для скульптурного изображения Марианны, национального символа Франции.

Одной из первых она появилась обнаженной на экране и значительно способствовала либерализации кинематографа. О влиянии Бардо писали, что она "дала начало новому образу жизни для своего поколения. Ни одна актриса не вызывала такого повального подражания. Не только другие актрисы, но и молоденькие девушки во всем мире подражали ее стилю, растрепанной прическе, косметике, простой одежде, и, что не менее важно, воспринимали ее дерзкое - по крайней мере для 1950-х годов - убеждение, что женщине разрешено предаваться радостям жизни и менять любимых так же смело, как и мужчине.

Она популяризирует купальник бикини, появившись в нем на Каннском фестивале и на экране, в своих ранних фильмах. На свадьбу с Шарье она надела розовое клетчатое платье, созданное специально для нее модельерами Луи Ферро и Жаком Эстерелем, и таким образом дала начало всемирной длительной моде на клетчатую одежду. Также ей приписывают моду на черную подводку для глаз, прическу "кислая капуста", вылинявшую джинсовую одежду, шорты и безрукавки.

В течение 21-летней карьеры в шоу-бизнесе снялась в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен. Завершив кинокарьеру в 1973 году, она посвятила свою жизнь борьбе за права животных.

В 1990-х начала выступать с критикой иммигрантов и мусульман Франции и, как следствие, была 5 раз осуждена за "возмущение ненависти на расистской почве".

Вегетарианка уже 40 лет.