"Секс и ничего личного": показали тизер с постельными сценами

В сети появился новый трейлер украинской комедии "Секс и ничего личного" Фото: Facebook

В сети появился новый тризер украинской комедии "Секс и ничего личного" режиссера Ольги Ряшиной.

По сюжету, на предложение руки и сердца Сергею говорят, что он в постели полный ноль. Герой принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой. Девушка обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечты становится его бывшая девушка.

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Автором сценария стали Сергей Притула и актеры "Вар'яти-шоу": Владимир Жогло, Валентин Сергийчук, Владимир Ковцун и Виталий Тыльный.

Съемки фильма проходили во Львове, Киеве и Праге. Выход картины запланирован на 20 декабря 2018-го.

11 октября в прокат выйшла американская музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.