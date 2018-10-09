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вторник, 09 октября 2018 19:40

Как Леди Гага показала любовь: обзор фильма "Рождение звезды"
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11 октября в прокат выйдет американская музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Не первой молодости рок-певец приматывает скотчем пачку замороженного горошка к руке юной барышни. Девушка разбила ее, заехав в рот навязчивому фанату. Тот хотел сделать фото со звездой.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Рождение звезды"
Кадр из фильма "Рождение звезды"

Главная героиня Элли имеет большую мечту стать певицей и горбатый, огромный нос. Но второе не дает первому никаких шансов стать действительностью. Поэтому, собрав в кулак все, что можно собрать, девушка идет работать официанткой. Параллельно ухаживает за отцом, который до сих пор верит в музыкальное будущее дочери. Элли поет в клубе для трансвистов. Там и натыкается на спитую, но настоящую звезду Джексона Мейна. Мужчина сразу видит незаурядный талант фаворитки, и прокладывает перед ней дорогу на настоящую сцену.

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Если очень примитивно, то дорога эта действительно будет через постель. Но куда же без этого, шоу-бизнес, законы области... Из этого следует вывод: даже если союз начинает карьеру, личная сторона отношений распадается.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Рождение звезды"
Кадр из фильма "Рождение звезды"

История стара, как мир. "Рождение звезды" Брэдли Купера является 4 римейком классического фильма. Очевидно, людям нравится видеть, как пожилой мачо бросается в омут последней любви, и, закономерно, захлебывается в нем. Чувствует свою беспомощность и ничтожность. До этого успев дать своей пассии все, на что способен: карьеру, славу и любовь. Барышня получает выгоды с благодарностью, и тоже начинает верить в то, что любит.

Но на этот раз Купер и Леди Гага показали настоящую химию, их эмоции впечатляют, взгляды смущают. Временами подозреваешь, что между экранной парой и вне его что-то есть.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Рождение звезды"
Кадр из фильма "Рождение звезды"

Лента - двойной дебют. Брэдли Купера в качестве режиссера и Леди Гаги как актрисы. Если Куперу можно упрекнуть за несколько растянутое повествование, то певица справилась отлично. Возможно, свою роль сыграла близость образа. Новоявленная актриса в молодости тоже появлялась в бурлеск-шоу с трансвеститами и танцовщицами, так же близка с отцом, как и героиня фильма. Настоящие фанаты могут найти еще много сходств.

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От певицы все время ждут новых выходок, безумных образов и необычных костюмов. Но в фильме зрителю показывают простую девушку с диким характером и сильным голосом. Такой Леди Гагу еще не видели. Исчезла ширма, за которой можно прятаться.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Рождение звезды"
Кадр из фильма "Рождение звезды"

В финале певица-актриса, разбросав руки в стороны, выполняет с шикарной сцены душероздирающую песню о вечной любви. Весь зал киевского кинотеатра рыдает вслух. Занавес. На выходе не забудьте забрать свой мусор.

14 сентября в прокат вышла украинская социальная драма "Когда падают деревья" режиссера Марыси Никитюк. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

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