Сделали онлайн-справочник украинских фильмов

Госкино представило онлайн-справочник "База национальных фильмов Украины". Сейчас содержит информацию о 2157 фильмов, созданных с госфинансированием и без.
По временным рамкам - от "Запорожской Сечи" Даниила Сахненко в 1911 году до "Бесславных крепостных" Романа Перфильева в 2020 году.
"В справочнике доступна информация о фильмах, созданные не только за период независимости, но и в предыдущие годы, в том числе - фильмы Всеукраинского фотокиноуправление, Украинфильма, киностудии им. Довженко, Укранимафильма, Киевской студии научно-популярных фильмов, Укркинохроники и многих других" , - говорится на сайте Госкино.
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Оцифровали титры до почти 20% представленных киноработ. В базе содержатся 12 713 кинопрофессионалов и 384 компании-производители кино.
В феврале 2020-го вышла серия научно-справочных изданий "Кинолетопись: Аннотированный каталог киножурналов, документальных фильмов, кино- и телесюжетов (1896-1995)".
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