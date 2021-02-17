Сделали онлайн-справочник украинских фильмов

Госкино создало базу данных по национальным фильмам, профессионалами кинопроизводства и компаниями-производителями Украины.

Госкино представило онлайн-справочник "База национальных фильмов Украины". Сейчас содержит информацию о 2157 фильмов, созданных с госфинансированием и без.

По временным рамкам - от "Запорожской Сечи" Даниила Сахненко в 1911 году до "Бесславных крепостных" Романа Перфильева в 2020 году.

"В справочнике доступна информация о фильмах, созданные не только за период независимости, но и в предыдущие годы, в том числе - фильмы Всеукраинского фотокиноуправление, Украинфильма, киностудии им. Довженко, Укранимафильма, Киевской студии научно-популярных фильмов, Укркинохроники и многих других" , - говорится на сайте Госкино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли кино о буллинге в Украине

Оцифровали титры до почти 20% представленных киноработ. В базе содержатся 12 713 кинопрофессионалов и 384 компании-производители кино.