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среда, 17 февраля 2021 00:45

Сделали онлайн-справочник украинских фильмов

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Сделали онлайн-справочник украинских фильмов
Госкино создало базу данных по национальным фильмам, профессионалами кинопроизводства и компаниями-производителями Украины.

Госкино представило онлайн-справочник "База национальных фильмов Украины". Сейчас содержит информацию о 2157 фильмов, созданных с госфинансированием и без.

По временным рамкам - от "Запорожской Сечи" Даниила Сахненко в 1911 году до "Бесславных крепостных" Романа Перфильева в 2020 году.

"В справочнике доступна информация о фильмах, созданные не только за период независимости, но и в предыдущие годы, в том числе - фильмы Всеукраинского фотокиноуправление, Украинфильма, киностудии им. Довженко, Укранимафильма, Киевской студии научно-популярных фильмов, Укркинохроники и многих других" , - говорится на сайте Госкино.

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Оцифровали титры до почти 20% представленных киноработ. В базе содержатся 12 713 кинопрофессионалов и 384 компании-производители кино.

В феврале 2020-го вышла серия научно-справочных изданий "Кинолетопись: Аннотированный каталог киножурналов, документальных фильмов, кино- и телесюжетов (1896-1995)".

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