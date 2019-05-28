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вторник, 28 мая 2019 10:51

"Счастье всего человечества": вышла 4 серия "Чернобыля"

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  Кард из сериала
Кард из сериала

28 мая телеканал HBO представил четвертый эпизод мини-сериала "Чернобыль". Он называется "Счастье всего человечества".

В этой серии ученый Валерий Легасов и советский вице-премьер Борис Щербина рассмотрят возможность использования лунных вездеходов для удаления радиоактивного мусора, тогда как физик-ядерщик Улана Хомюк столкнется с правительственными препятствиями в определении правды о причинах взрыва.

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В Украине "Чернобыль" доступен для легального просмотра на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подписью, что содержит коллекцию "Амедиатека".

Режиссером проекта стал швед Юхан Ренк, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны.

Съемки финансировали 2 большие телекомпании - HBO и британская Sky. Также для проекта создали масштабные декорации реактора, привлекли экспертов из 14 стран мира и известный актерский состав.

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28
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