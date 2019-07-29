Сценарист "Форсажа" объяснил, почему трюки выглядят неправдоподобно

Сценарист Крис Морган, работавший над всеми частями серии фильмов "Форсаж", объяснил, почему трюки в этих лентах выглядят неправдоподобно и нарушают законы физики.

Автор: podrobnosti.ua Фильм "Форсаж 9" выйдет 21 мая 2020-го. Главные роли исполнят Вин Дизель, Мишель Родригес, Мишель Пфайфер, Джон Сина и Хеллен Миррен.

"В работе у меня есть одно внутреннее правило. Я большой поклонник экшен-фильмов и, кстати, люблю физику. Мое личное ограничения - мы можем обойти законы физики, но не должны их ломать безвозвратно. Как это определить? Я считаю так: происходит ли во время просмотра, во время экшен-сцены, то настолько физически невозможно или абсурдное, что нарушает веру зрителя в происходящее на экране? Из-за неожиданности ты не можешь получать удовольствие от фильма и тебя уже не волнует судьба персонажей", - говорит Морган.

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11-го июля состоялась премьера фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" режиссера Дэвида Литча. Люк Хоббс и Декарт Шоу не нравятся друг другу. Люк - американский спецагент, что любит спорт и здоровую пищу. Декарт - британский пижон, работает в разведке - предпочитает дорогие костюмы и автомобили. Их семьям грозит опасность. Агенты вынуждены работать в команде ради защиты самого дорогого, по сюжету. Главные роли исполнили Джейсон Стэтхэм, Дуэйн "Скала" Джонсон и Хеллен Миррен.