Самый престижный молодежный оркестр Германии даст концерт под открытым небом

Молодежный оркестр Германии даст концерт в центре Киева. Фото: Национальный музей истории Украины

Федеративный молодежный оркестр Германии (Bundesjugendorchester) даст концерт под открытым небом в центре Киева.

Уникальный симфонический open air состоится 25 июля в 19:30 на территории Национального музея истории Украины. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Это выступление станет ярким результатом плодотворной кооперации Bundesjugendorchester и Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2017 году по инициативе известного дирижера Оксаны Лынив.

Bundesjugendorchester, который является самым престижным молодежным оркестром Германии, впервые даст концерт в Украине в полном составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бумбокс" сыграла концерт на границе с Крымом

Программа концерта включает произведения от ранней классики до середины ХХ века:

Антон Брукнер. Увертюра соль-минор / 1863 г.

Оливье Meccиан. Вознесение. Медитация для оркестра.

Йозеф Гайдн. Симфония №26 ламентациями, ре-минор / 1768 г.

Пауль Хиндемит. Симфония "Художник Матис" / 1934 г.

Вход свободный.

1 июля на Софийской площади в Киеве состоялся концерт "Пути дружбы". Автором проекта является дирижер Риккардо Мути. Музыкальный проект ежегодно проходит в странах, страдающих от войны. Первое такое мероприятие состоялось в 1997 году.