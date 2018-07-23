Самый престижный молодежный оркестр Германии даст концерт под открытым небом

Федеративный молодежный оркестр Германии (Bundesjugendorchester) даст концерт под открытым небом в центре Киева.
Уникальный симфонический open air состоится 25 июля в 19:30 на территории Национального музея истории Украины. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Это выступление станет ярким результатом плодотворной кооперации Bundesjugendorchester и Молодежного симфонического оркестра Украины, основанного в 2017 году по инициативе известного дирижера Оксаны Лынив.
Bundesjugendorchester, который является самым престижным молодежным оркестром Германии, впервые даст концерт в Украине в полном составе.
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Программа концерта включает произведения от ранней классики до середины ХХ века:
Антон Брукнер. Увертюра соль-минор / 1863 г.
Оливье Meccиан. Вознесение. Медитация для оркестра.
Йозеф Гайдн. Симфония №26 ламентациями, ре-минор / 1768 г.
Пауль Хиндемит. Симфония "Художник Матис" / 1934 г.
Вход свободный.
1 июля на Софийской площади в Киеве состоялся концерт "Пути дружбы". Автором проекта является дирижер Риккардо Мути.
Музыкальный проект ежегодно проходит в странах, страдающих от войны. Первое такое мероприятие состоялось в 1997 году.
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