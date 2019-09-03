Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью

Автор: ew.com Английский актер Джуд Лоу вернулся к роли Пия XIII в сериале "Новый Папа" итальянского режиссера Паоло Соррентино

Какие самые интересные сериалы можно будет посмотреть осенью.

Gazeta.ua предлагает подборку достойных внимания шоу этого сезона.

"Невероятное", 13 сентября

18-летняя школьница Мари Адлер заявляет об изнасиловании, но ее словам не верят ни родители, ни полиция, по сюжету.

Восьмисерийный мини-сериал создан на основе статьи "Невероятная история изнасилования", получившей Пулитцеровскую премию. Первые три серии сняла режиссер украинского происхождения Лиза Холоденко.

"Блудный сын", 23 сентября

Криминальный психолог Малкольм Брайт помогает полиции Нью-Йорка в расследовании преступлений, в которых замешаны серийные убийцы. Он легко понимает ход их мыслей, ведь его отец Мартин Уитли по прозвищу Хирург находится в тюрьме строгого режима за убийство двадцати человек, по сюжету.

"Бэтвумен", 6 октября

Сериал основан на комиксах издательства DC Comics. Посвященный двоюродной сестре Бэтмена - Кейт Кейн по прозвищу Бэтвумен. Она бывший солдат из Готэма. Когда ее возлюбленная исчезает при выполнении миссии, Кейт возвращается в родной город и начинает бороться с преступниками и несправедливостью, по сюжету.

"Хранители", октябрь

В альтернативной реальности США супергерои и вигиланты в масках объявлены вне закона из-за своей жестокости. Некоторые из них собираются начать революцию. Сюжет разворачивается в городе Талса, штат Оклахома. Полиция начинает тоже носить маски после того, как на их дома совершает нападения группа сторонников превосходства белой расы, объединенная в культ супергероя Роршаха, по сюжету.

Сериал снят по мотивам одноименного комикса английского писателя Алана Мура. Действие происходит 2019-м - через 34 года после событий произведения.

"Мандалорец", 12 ноября

Действие сериала происходит во вселенной франшизы "Звездные войны". Сюжет разворачивается через пять лет после падения Империи в шестом эпизоде "Возвращение джедая". Главный герой - одинокий наемник из народа мандалорцев, который живет на окраине Новой Республики и путешествует по отдаленным уголкам галактики.

"Корона", 17 ноября

События третьего сезона биографического сериала о британской королеве Елизавете II и королевской семье происходят в период с 1964-го до 1976 года. Главную роль, вместо Клер Фой, теперь исполняет Оливия Колман. Всего запланировано шесть сезонов с изменением актерского состава каждые два сезона.

"Новый Папа"

Это продолжение сериала "Молодой Папа" итальянского режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли. В новом сезоне, который получил другое название, кроме Лоу, снялись также Джон Малкович, Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

На папский престол, вместо американца Пия XIII, которого воплощает Джуд Лоу, взошел англичанин, который принимает имя Иоанн Павел III, по сюжету. Его играет Джон Малкович.

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22 сентября в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения главной американской телевизионной премии "Эмми". Телеакадемики выберут лучшие сериалы, вышедшие в период с июня 2018-го по май 2019-го. Лидером по количеству номинаций стала "Игра престолов", представленная в 14 категориях, в том числе "лучший драматический сериал". Шесть номинаций имеет "Чернобыль". Среди них - за "лучший мини-сериал".