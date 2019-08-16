 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1251
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 297
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1530
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1908
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1863
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1305
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6615
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1683
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
3
3
4
30
8
Словацкий сценарист рассказал о сериале &quot;Славяне&quot;
Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
&quot;Мало обнаженного Брэда Питта&quot; - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
"Мало обнаженного Брэда Питта" - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Видео
Все видео
Крупнейший в мире интерактивный кинофестиваль пройдет в Украине
Крупнейший в мире интерактивный кинофестиваль пройдет в Украине
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4437
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1530
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1908
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6615
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 567
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
воскресенье, 18 августа 2019 21:45

Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"
3

  Комментировать

Исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне" совместного производства Украины и Словакии выйдет в следующем году
Фото: предоставлено Людмилой Бойченко
Исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне" совместного производства Украины и Словакии выйдет в следующем году
Исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне" совместного производства Украины и Словакии выйдет в следующем году

На экране покажут славянского бога.

Об этом Gazeta.ua рассказал главный сценарист украинского-словацкого исторического сериала "Славяне" Йозеф Колеяк из Словакии. Съемки проекта проходят в селе Деныши под Житомиром.

Почему решили снимать сериал на основе славянской мифологии и чья была идея проекта?

- Ключевая идея написать телесериал о славянах в VII в. пришла от моей жены Вероники в 2016 году (сценарная команда "Славян" состоит из Вероники Колеяковой, Йозефа Колеяка и Яна Лютерана. - Gazeta.ua). Она предложила замысел о молодой девушке и незнакомце, которые оба ищут свою идентичность. В последнее время мы были заинтригованы, узнав, насколько отголосок старинных образов с языческих времен до сих пор является частью нашей идентичности в современном мире. Через пословицы, сказки, песни или христианские празднования. А также нас захватила жестокая и темная мифология древних славян. Отчасти по той причине, что существует не так много исторических свидетельств о ее правильной структуре. Кажется, она была очень специфической для каждого племени. Поэтому у нас были развязаны руки, когда дело касалось создания духовного мира и духовной жизни древних славян.

Будут ли в сериале фигурировать какие-то исторические факты, даты, деятели?

- Время действия - VII в., но это полностью художественная реконструкция. В летописях содержится лишь несколько упоминаний о славянах того времени. Поэтому мы использовали известные исторические факты и археологические находки. А именно нападения аваров, прагматическое сосуществование славянских и аварских племен, торговля рабами как основной источник дохода, славянский образ жизни в VII в., базирующийся на археологических ресурсах.

Мы консультировались с профессиональными историками и археологами, специализирующимися на раннесредневековых временах на нашей территории. Иными словами, эта история является вымышленным историческим прошлым с фантазийным поворотом.

Как можете описать этот период, каким он предстанет на экране?

- Мы пытались рассказать историю, которая покажет, насколько тяжелой и жестокой была жизнь во времена раннего средневековья. Нас вдохновили элементы жанра фэнтези: жизнь и смерть зависят от решений богов и влиятельных жрецов. Средневековье было самым опасным периодом в истории человечества - жизнь имела очень малую цену. С другой стороны, это было время, когда зародились все наши современные философские системы. Христианство укрепляло свои позиции, а культура, образование и наука всегда шли рядом в те времена.

Какие источники лежат в основе сценария?

- Основными источниками нашей истории являются давние словацкие и украинские баллады, народные песни, пословицы и сказки. Мы также добавили некоторые древние народные обычаи - некоторые из них пережили века и практикуются до сих пор.

Какие характерные черты славянской мифологии можно будет увидеть в сериале?

- Зрители увидят древние ритуалы, связанные с цикличностью природы. Например, солнцестояния или превращения, как обрезание волос - пострижины, когда мальчик становится мужчиной. Будут ритуалы, связанные с важными событиями жизни человека - свадьба, похороны. Изображаем использование магии с лесными духами, жертвоприношения, в том числе человеческие, множество странных мистических элементов. Зрители также увидят одного из многих славянских богов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали сериал о будущем Украины

Действие сериала "Славяне" происходит в Карпатах. Главная героиня - 18-летняя травница Драга. Она сирота. Имеет колдовские способности, которые никто до конца не понимает. Ее младший брат превратился в оленя. Общается с ним в лесу. Драга находит раненого незнакомца, который потерял память. Чарами спасает чужака. Вместе пытаются выяснить, кто он такой, по сюжету. На фоне истории - иностранное вторжение. Славянские земли оказываются под притеснением Аварского каганата.

Главные роли играют украинская актриса Полина Носыхина и словак Юрай Лой. Снимают на двух языках - украинском и словацком.

Бюджет сериала составляет 3,6 млн евро. Проект создается при поддержке Министерства культуры Украины. Трансляция состоится в 2020 году на словацком телеканале TV JOJ и украинском "1+1".

Шоураннер - Петер Бебьяк. В 2017-м снял словацко-украинский фильм "Межа". Словацкие режиссеры сериала - Петер Бебьяк и Михал Блашко, украинский - Сергей Санин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 122104
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 22582
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 20457
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 19476
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 15941
Культура
Крупнейший в мире интерактивный кинофестиваль пройдет в Украине
Крупнейший в мире интерактивный кинофестиваль пройдет в Украине
 Просмотров: 342
"Джаз - это когда просто хорошо" - Марьяна Головко
"Джаз - это когда просто хорошо" - Марьяна Головко
 Просмотров: 90
На "украинском евровидении" во Львове впервые сегодня выберут лучшего исполнителя из десятки
На "украинском евровидении" во Львове впервые сегодня выберут лучшего исполнителя из десятки Просмотров: 225
"Натверкай город": прикарпатская певица сняла пародию на клип Jerry Heil
"Натверкай город": прикарпатская певица сняла пародию на клип Jerry Heil Просмотров: 603
Актер Дэнни Трехо приедет в Киев
Актер Дэнни Трехо приедет в Киев Просмотров: 351
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
5
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
1
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 437
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua