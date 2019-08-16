Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"

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На экране покажут славянского бога.

Об этом Gazeta.ua рассказал главный сценарист украинского-словацкого исторического сериала "Славяне" Йозеф Колеяк из Словакии. Съемки проекта проходят в селе Деныши под Житомиром.

Почему решили снимать сериал на основе славянской мифологии и чья была идея проекта?

- Ключевая идея написать телесериал о славянах в VII в. пришла от моей жены Вероники в 2016 году (сценарная команда "Славян" состоит из Вероники Колеяковой, Йозефа Колеяка и Яна Лютерана. - Gazeta.ua). Она предложила замысел о молодой девушке и незнакомце, которые оба ищут свою идентичность. В последнее время мы были заинтригованы, узнав, насколько отголосок старинных образов с языческих времен до сих пор является частью нашей идентичности в современном мире. Через пословицы, сказки, песни или христианские празднования. А также нас захватила жестокая и темная мифология древних славян. Отчасти по той причине, что существует не так много исторических свидетельств о ее правильной структуре. Кажется, она была очень специфической для каждого племени. Поэтому у нас были развязаны руки, когда дело касалось создания духовного мира и духовной жизни древних славян.

Будут ли в сериале фигурировать какие-то исторические факты, даты, деятели?

- Время действия - VII в., но это полностью художественная реконструкция. В летописях содержится лишь несколько упоминаний о славянах того времени. Поэтому мы использовали известные исторические факты и археологические находки. А именно нападения аваров, прагматическое сосуществование славянских и аварских племен, торговля рабами как основной источник дохода, славянский образ жизни в VII в., базирующийся на археологических ресурсах.

Мы консультировались с профессиональными историками и археологами, специализирующимися на раннесредневековых временах на нашей территории. Иными словами, эта история является вымышленным историческим прошлым с фантазийным поворотом.

Как можете описать этот период, каким он предстанет на экране?

- Мы пытались рассказать историю, которая покажет, насколько тяжелой и жестокой была жизнь во времена раннего средневековья. Нас вдохновили элементы жанра фэнтези: жизнь и смерть зависят от решений богов и влиятельных жрецов. Средневековье было самым опасным периодом в истории человечества - жизнь имела очень малую цену. С другой стороны, это было время, когда зародились все наши современные философские системы. Христианство укрепляло свои позиции, а культура, образование и наука всегда шли рядом в те времена.

Какие источники лежат в основе сценария?

- Основными источниками нашей истории являются давние словацкие и украинские баллады, народные песни, пословицы и сказки. Мы также добавили некоторые древние народные обычаи - некоторые из них пережили века и практикуются до сих пор.

Какие характерные черты славянской мифологии можно будет увидеть в сериале?

- Зрители увидят древние ритуалы, связанные с цикличностью природы. Например, солнцестояния или превращения, как обрезание волос - пострижины, когда мальчик становится мужчиной. Будут ритуалы, связанные с важными событиями жизни человека - свадьба, похороны. Изображаем использование магии с лесными духами, жертвоприношения, в том числе человеческие, множество странных мистических элементов. Зрители также увидят одного из многих славянских богов.

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Действие сериала "Славяне" происходит в Карпатах. Главная героиня - 18-летняя травница Драга. Она сирота. Имеет колдовские способности, которые никто до конца не понимает. Ее младший брат превратился в оленя. Общается с ним в лесу. Драга находит раненого незнакомца, который потерял память. Чарами спасает чужака. Вместе пытаются выяснить, кто он такой, по сюжету. На фоне истории - иностранное вторжение. Славянские земли оказываются под притеснением Аварского каганата. Главные роли играют украинская актриса Полина Носыхина и словак Юрай Лой. Снимают на двух языках - украинском и словацком. Бюджет сериала составляет 3,6 млн евро. Проект создается при поддержке Министерства культуры Украины. Трансляция состоится в 2020 году на словацком телеканале TV JOJ и украинском "1+1". Шоураннер - Петер Бебьяк. В 2017-м снял словацко-украинский фильм "Межа". Словацкие режиссеры сериала - Петер Бебьяк и Михал Блашко, украинский - Сергей Санин.