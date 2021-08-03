"Сами себе летний микрофестиваль" - "Крихітка" выступит в "Куренях"

5 августа группа "Крихітка" выступит в "Куренях". Фото: facebook.com/Kryhitkaband

5 августа в киевском клубе "Курени" выступит рок-группа "Крихітка". Последний раз музыканты давали концерт год назад.

"Сами себе летний микрофестиваль" - анонсирует выступление на Facebook лидер коллектива Саша Кольцова - она же Каша Сальцова.

На сцене под открытым небом "Крихітка" сыграют свои старые песни, а также новые треки - в частности, представленный в прошлом году "Бурштин". Обещают и другие свежие композиции - из будущего альбома.

Группу "Крихітка Цахес" сформировали в 1997 в Киеве. После смерти в 2007-м гитариста Мыхайла Гичана деятельность коллектива прекратили. Музыканты из "Крихітки Цахес" организовали новую группу - "Крихітка". Коллектив выпустил альбом "Рецепт" и несколько синглов.

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3 августа на цифровых платформах перевыпустили альбом группы "Крихітка Цахес" "На першому місці". Оригинальная пластинка вышла в 2005-м. Это единственный студийный альбом группы.