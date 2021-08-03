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вторник, 03 августа 2021 18:24

"Бумбокс" выступят у бассейна в 37 м

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&quot;Бумбокс&quot; выступят у бассейна в 37 м
Группа "Бумбокс" выступит 19 августа в киевском Osocor Residence. Фото: Facebook / Юрій Грязнов

19 августа группа "Бумбокс" выступит в столичном комплексе Osocor Residence.

Последний на сегодняшний день альбом "Тайный код: Рубикон" в двух частях группа Андрей Хлывнюк и компания выпустила в 2019-м.

В ноябре прошлого года музыканты представили хип-хоп версию песни "Ангела, як я". Оригинальный трек группа "Крихітка Цахес" выпустила в единственном альбоме 2005 года "На першому місці". В клипе на новую версию "Ангела" символизм голландских и испанских ренессансных натюрмортов совместили с современными вещами - мобильным телефоном, депутатским значком, шевроном "Беркута" и другими. Таким образом хотели проиллюстрировать историю Украины последних 30 лет. Во время клипа лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк получает ранение и покрывается новыми татуировками - это также символизирует события из новейшей истории страны.

"Это песня об окончании отношений, которой она и была изначально, - говорит Хлывнюк. - А для тех, кто понимает образность, это песня-диалог с нынешней реальностью".

В феврале 2021-го "Бумбокс" презентовал трек "Жаль". Песня из двух стихов "Жаль" и "Ехать к тебе" создана в стилистике ранних альбомов группы. Эта композиция - первая полноценная работа гитариста "Бумбокс" Дмитрия Кувалина как соавтора музыки.

В июне 2021 года "Бумбокс" совместно с Сашей Чемеровым, бывшим лидером "Димної суміші", а ныне фронтменом лос-анджелесской группы The Gitas выпустили песню "Любила".

"Фишка Чемерова в том, что простыми словами способен донести глубину, продолжает Хлывнюк. - На "Рубикон" записали совместную песню "Тримай мене". Стала хитом в Беларуси. Россияне, которые приезжают туда на наши концерты, больше всего просят ее и "Колишню". Удивительно, по логике должны хотеть слушать песни на русском. Договаривались с Чемеровым больше не записывать дуэт. Но на совместной репетиции с третьего исполнения вышел бриллиант. Осталось найти для композиции "Любила" госпел-хор. Нашли реальных афроукраинцев в одной из киевских баптистских церквей".

О шоу в Osocor Residence группа говорит: "Это будет просто летний концерт на сцене возле 37-метрового бассейна. Нам захотелось акустики гитары, проникновенной лирики и вокала".

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"Бумбокс" выступят на фестивале Atlas Weekend Bukovel. На горном курорте в Ивано-Франковской области 23-24 августа также сыграют "Антитіла", ТНМК, Dakooka, Kosmopolis, O.Torvald, Stoned Jesus, The Unsleping.

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