С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки

Артем Пивоваров выпустил совместную работу с Kalush на стихи Григория Чупрынки. Фото: предоставлено пиар-агентом Артема Пивоварова

Артист Артем Пивоваров и участник нацотбора на Евровидение-2022 Kalush представили песню "Майбутність" и клип к ней. Музыкальную форму приобрело одно из стихотворений писателя Григория Чупрынки в рамках авторского проекта певца "Твои Стихи, Мои Ноты".

Премьерой поделились на официальном YouTube канале Пивоварова.

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"Чупрынка - смелый поэт. Чтобы понять его позицию, достаточно почитать его биографию. Сейчас он по-прежнему актуален. Почему Калуш? Он - голос улиц. В этой работе мы показываем своего рода "хиральность" персонажей, которые не могут быть объединены. друг с другом в существующем пространстве. Моя задача как автора и продюсера проекта – находить и объединять", - поделился исполнитель.

Исполнитель Артем Пивоваров и фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка презентовали дуэтную песню "Романс". 17 сентября певцы выпустили не только трек, но и клип к нему. Композицию написали по мотивам стихотворения шестидесятника Николая Винграновского.