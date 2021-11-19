С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков

"Бумбокс" выпустил клип на песню "Імперії впадуть". Фото: instagram.com/boomboxfamily

Группа "Бумбокс" презентовала клип на трек "Імперії впадуть". Режиссером клипа выступил Стас Гуренко.

О премьере клипа коллектив сообщил в Instagram. Кроме музыкантов в съемках видеоработы приняли участие фехтовальщики Влада Харькова и Владимир Станкевич. Главные роли влюбленных сыграли фронтмен группы Андрей Хливнюк и супермодель Наталья Гоций.

"Імперії впадуть" - история о том, как отношения с любимыми оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти. Что делать? Вариантов множество, как и множество тактик в фехтовальном поединке", - описал идею ролика Гуренко.

Автором слов является сам Хливнюк. Музыку солист группы написал вместе с Денисом Левченко и Павлом Литвиненко.

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"Лучший показатель того, что работа сделана хорошо, никто не чувствовал дискомфорта и, возможно, этот клип скоро посмотрят миллионы - улыбки на лицах. Заканчивается съемка и все улыбаются. Оно того стоит", - отметил фронтмен.

Сотни счастливых фанатов, надрывный вокал, песни-монолиты, которые более 10 лет берут за живое, и рок-н-ролльный прыжок в бассейн — таким был первый концерт "Бумбокс" в Osocor Residence 19 августа. Выступлению музыкантов предшествовал сет от DJ Lutique и театрализованные номера. Актеры, встречавшие посетителей Оsocor Residence, погружали их в атмосферу варьете 1920-х.