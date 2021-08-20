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пятница, 20 августа 2021 16:34

Прямо в бассейн: концерт "Бумбокс" закончился прыжком Хлывнюка в воду
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Сотни счастливых фанатов, надрывный вокал, песни-монолиты, которые более 10 лет берут за живое, и рок-н-ролльный прыжок в бассейн — таким был первый концерт "Бумбокс" в Osocor Residence 19 августа.

Выступлению музыкантов предшествовал сет от DJ Lutique и театрализованные номера. Актеры, встречавшие посетителей Оsocor Residence, погружали их в атмосферу варьете 1920-х.

"Виступ тільки починається. Ми сьогодні вдома, не збавляйте темп", — обратился к людям Андрей Хлывнюк между первыми песнями. Собственно говоря, они и не собирались, а танцевали, ностальгировали, срывали голоса и наслаждались каждой мелодией, пытаясь сохранить эти мгновения в памяти подольше.

Группа "Бумбокс" выступил на сцене Osocor Residence 19 августа.
Фото: Таня Бондарюк
Среди звездных гостей можно было заметить Соню Плакидюк.
Актеры, встречавшие посетителей Оsocor Residence, погружали их в атмосферу варьете 1920-х годов
Несмотря на всю масштабность, сольник получился очень камерным и душевным.
Андрей вплетал в свои песни музыкальные сюрпризы — вставки из хитов Nirvana и Eurythmics.

Во время концерта Андрей вплетал в свои песни музыкальные сюрпризы — вставки из хитов Nirvana и Eurythmics. А обожаемую фанатами "Вахтерам" начал с White Trash Beautiful Эрика Шроди, Everlast.

Несмотря на всю масштабность, сольник получился камерным и душевным. Можно искать причины в сет-листе, где хватало песен для фанатов "Бумбокса" любого периода: легендарная "Квіти в волоссі" соседствовала с композицией 2021 года "Жаль", а хит "Наодинці" — с совершенно новым фитом с Александром Чемеровым "Любила". Возможно, дело в людях, которые посетили концерт. "Сьогодні прийшли друзі, яких я не бачив роками", — говорил Хлывнюк. А может — в уютной локации. "Їдучи на концерт, ви шукали це місце, а тепер знаєте, що є такий крутий клуб із великою сценою", — комментировал со сцены артист. Но скорее — во всем вместе.

Послушать песни "Бумбокс" приехали звездные гости. Среди них можно было заметить Соню Плакидюк - давнюю подругу и поклонницу группы, Сергея Никитюка, Андрея Рыбака и Ганну Нелуп - группа GannaBaby.

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Перед концертом Андрей Хлывнюк советовал прихватить с собой в Osocor Residence баночку для слез, но, как оказалось, лучше было бы купальник. Под занавес лайва, во время песни "Безодня" артист сошел со сцены, прошел сквозь толпу и прыгнул в бассейн. Стоит ли говорить, что к нему сразу бросились обниматься фанатки, а в воздух взлетели, чтобы это заснять, десятки смартфонов?

В будущем, конечно же, будет греметь еще не один концерт "Бумбокс". Но именно этот, самый теплый и самый первый в Osocor Residence, без сомнения, останется в памяти фанатов надолго.

Группа "Бумбокс" выступит на фестивале Atlas Weekend Bukovel. На горном курорте в Ивано-Франковской области 23-24 августа также сыграют "Антитіла", ТНМК, Dakooka, Kosmopolis, O.Torvald, Stoned Jesus, The Unsleping.

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