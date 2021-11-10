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среда, 10 ноября 2021 10:29

Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип

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Съемки на рассвете и участие финалистки &quot;Мисс Украина&quot;: Vaha выпустил чувственный клип
Певец Vaha представил видеоработу на романтический сингл. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Vaha презентовал видеоработу на романтический сингл "Саме ти". Героиней клипа стала финалистка "Мисс Украина-2021" Алина Ляшук.

Режиссером клипа выступил режиссер Иван Захаренко. Любовь и музыка спасет мир – это и есть лейтмотив видео.

"Это был крутой опыт для меня. Особенно, когда я объединяла все активности и репетиции в "Мисс Украина" с подготовкой к съемкам клипа. Но это все стоило того, съемки получились просто невероятными, хоть и холодными, потому что снимали с 5:00, чтобы поймать романтичный рассвет. Думаю, нам все удалось", - поделилась Ляшук.

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Артист и экс-участник "Голосу країни" Vaha выпустил украиноязычный альбом "Саме ти". Певец, для которого этот альбом является дебютным, признался, что реализация оказалась сложнее, чем планировалось. Фокус-треком стал трек "Сторіз". Эту песню Vaha написал на основе личной истории жизни.

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