Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом

Vaha презентовал дебютный альбом. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артист и экс-участник "Голосу країни" Vaha выпустил украиноязычный альбом "Саме ти".

Певец, для которого этот альбом является дебютным, признался, что реализация оказалась сложнее, чем планировалось. Фокус-треком стал трек "Сторіз". Эту песню Vaha написал на основе личной истории жизни.

Исполнитель новым альбомом призывает переживать "любовные драмы" с музыкой.

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"Простые и понятные каждому истории из жизни, которые пригодятся в любой ситуации и помогут пережить важные моменты. Это песни, которые непременно откликнутся вам", - прокомментировал певец.

Артист 33-летний Вахтанг Вахтангишвили, выступающий под сценическим именем Vaha, с детства занимался футболом. Более 12 лет назад его пригласили в сборную Украины по футболу среди звезд шоу-бизнеса. Так он стал "поющим футболистом".