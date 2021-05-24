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понедельник, 24 мая 2021 19:13

С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"

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С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер &quot;Вечных&quot;
По сюжету, новые герои являются бессмертной инопланетной расой, которые живут на Земле более 7 тыс. лет. Фото: скриншот с видео

Киностудия Marvel представила первый тизер супергеройского фильма "Вечные" (Eternals). В трейлере показали предысторию героев, их костюмы и суперсилы. Лента должна выйти в кинопрокат 5 ноября этого года.

Картина будет относиться к четвертой фазы киновселенной Marvel и познакомит с новой командой супергероев. Они должны защищать человечество после событий фильма "Мстители: Завершение", пишет УНИАН.

По сюжету, новые герои являются бессмертной инопланетной расой, которые живут на Земле более 7 тыс. лет. Их называют Вечными. Они воссоединяются, чтобы защитить человечество от злобных сородичей Девиантов.

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Главных персонажей в фильме сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кот Харингтон, Кумейл Нанджиани, Лия Макхью, Барри Кеоган и другие. Режиссером ленты является Хлоя Чжао - победительница престижных кинопремий 2020-2021, в частности "Оскара" и "Венецианского кинофестиваля".

События четвертой фазы киновселенной Marvel происходят после фильма "Мстители: Завершение". Танос побежден, исчезнувшие жители Вселенной вернулись к жизни, а многие герои покинули киновселенной. Теперь мира нужны новые герои.

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