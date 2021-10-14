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воскресенье, 17 октября 2021 02:52

"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
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Фото: @jk_rowling

Автор серии книг "Гарри Поттер" Джоан Роулинг выпустила первый детский роман после "поттерианы" под названием "Рождественский поросенок".

О выходе книги писательница сообщила в Twitter.

Главный герой книги - 7-летний Джек. Он отправляется в неведомую страну, где правит монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку - поросенка. На этом пути его ждут интересные приключения и испытания, пишет "Зеркало недели".

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Идея этого романа возникла еще 10 лет назад. Роулинг вдохновилась игрушечными поросятами своего сына Дэвида. Однако время для написания книги нашелся только во время локдауна.

"Это история о том, как заблудиться и найтись. О любви и о том, что навсегда остается с нами и что проходит. Эта книга также о надежде и выносливости", - говорила Роулинг.

Джоан Роулинг получила мировую известность благодаря своей фантастической серии "Гарри Поттер". Также писательница выдает детективные романы под фамилией Дж. К. Гэлбрейт.

Американский сервис HBO Max планирует создать сериал по романам Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

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