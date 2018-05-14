Российскую рок-звезду не пустили в Украину

Экс-солистку группы "Ночные снайперы" Светлану Сурганову не пустили в Украину. Фото - Алабанза

Ночью, 14 мая, в пункте пропуска киевского аэропорта "Жуляны" пограничники не пропустили в Украину российскую певицу, экс-вокалистку группы "Ночные снайперы", Светлану Сурганову. Причиной отказа стал ее визит в оккупированный Крым через временно закрытые пункты пропуска.

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян написал в Facebook.

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова, солистка группы "Сурганова и оркестр". В ходе беседы с гражданкой установили, что в мае 2016 года она посещала АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь. А через два дня вернулась в Россию. В Украину Светлана прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма", - написал Слободян.

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Пограничники приняли решение не пускать артистку в Украину и запретить ей въезд на 3 года.

Всего в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые нарушали отечественное законодательство относительно посещения АР Крым.

В сентябре 2014-го Светлана Сурганова вместе с вокалистом группы "Машина времени" Андреем Макаревичем дали в Москве благотворительный концерт в поддержку фонда "Справедливая помощь". Собранные средства направили на вывоз раненых и тяжелобольных детей из Донецка.