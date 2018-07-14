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суббота, 14 июля 2018 10:58

Роскошные платья и голливудские звезды - стартовал Одесский кинофестиваль
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Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды
Фото: телеканал "Украина"
Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды
Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды
Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды
Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды

В пятницу, 13 июля, в Одессе открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль.

Церемония открытия и выход гостей на красную дорожку прошли в Одесском театре оперы и балета, пишет Обозреватель.

В этом году программа фестиваля включила несколько премьер, спецпоказы. Среди них и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинематографистов. Во время церемонии Герой Украины, 80-летняя актриса театра и кино Ада Роговцева наградили статуэткой "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

Автор: телеканал "Украина"
  Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды
Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды

Открыла фестиваль лента "Женщина на войне". Ее сняли совместно Исландией, Францией и Украиной при поддержке Госкино. Вслед за первой картиной прошли показы фильмов Киры Муратовой "Короткие встречи" и "Кукла". Эти показы организаторы внесли в программу в память о легенде советского и украинского кинематографа, которая ушла из жизни в июне 2018 года.

По красной дорожке ОМКФ прошли украинские звезды театра, кино и телевидения, музыканты, певцы и другие знаменитости. В кадрах папарацци оказались телеведущая и блогер, травести-дива Монро, представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN, актеры Борис Барский, Виктор Андриенко и многие другие.

Специальными гостями фестиваля в этом году стали американский актер Эрик Робертс, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", старший брат актрисы Джулии Робертс, сыгравший более чем в 400 ролях, а также японский режиссер и сценарист Наоми Кавасе, которая в 1997 году стала молодой обладательницей премии "Золотая камера" Каннского кинофестиваля.

Автор: телеканал "Украина"
  Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды
Одесский кинофестиваль: самые яркие платья и мировые голливудские звезды

Среди наиболее ожидаемых гостей на красной дорожке была и актриса Ада Роговцева. Знаменитость бодрым шагом прошла в театр. Охотно позировала перед кадрами папарацци.

"Хочу посмотреть как можно больше украинских фильмов, но у меня только три дня", - отметила Роговцева.

По словам актрисы, украинская индустрия кино развивается "замечательно", но все же нуждается в поддержке государства и зрителей.

"Просто замечательно, вот только внимания государства и людей не хватает, чтобы все это было широко и серьезно. Я вот начинала на Довженко, тогда это была целая фабрика кинопроизводства, но для этого необходима мощная поддержка государства", - пояснила она.

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Во время церемонии ведущие и гости фестиваля вспомнили о украинском режиссере, незаконного узника Кремля Олега Сенцова, которому также 13 июля исполнилось 42 года. Частом гостю фестиваля посвятили тематический ролик.

"Одесский кинофестиваль прилагает максимум усилий для того, чтобы Сенцов оказался на свободе. Мы увидели пример, как один человек может объединить абсолютно весь мир кино", - отметила ведущая, имея в виду специальный проект ОМКФ #FreeSentsov, созданный с целью распространения информации о украинском.

9-й ежегодный международный кинофестиваль. Продлится до 21 числа включительно.

Для 9-го Одесского кинофестиваля специальная комиссия отобрала лучшие картины из 19 стран, в этот список кроме Украины вошли Индия, Беларусь, Румыния, Колумбия, Палестина и другие. Ведущими церемонии стали Янина Соколова и Олег Панюта.

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