"Рисую, когда не работаю поваром": художник из Одессы поразил сеть военными картинами

Во время военной агрессии страны-оккупанта России, ворвавшейся на территорию суверенной мирной Украины, деятели культуры активно приобщаются к обороне нашей страны. Ряд артистов, писателей, других деятелей культуры присоединились к рядам Терробороны. Ряд художников борются с оккупантом на художественном поле – поднимают боевой дух украинцев. Очень популярными в сети стали картины одесского художника Ярослава Войцеховского. С начала полномасштабной войны он создал серию картин, в которых изобразил мужественных и сильных украинцев.

Фото: Ярослав Войцеховский

Художник - один из самых известных молодых одесских художников, приобщающийся к оформлению арт-двориков, участвует в акциях художников - в частности, раздает свои картины бесплатно. Серия военных картин напоминает древние "деревориты" - графическую технику высокой печати, заключающуюся в выполнении рисунка на доске из распыленного поперек дерева. Неоднократно Ярослав Войцеховский говорил в комментариях прессе, что работает поваром. В комментариях к серии военных картин – он это подтвердил.

"Я бы занимался печатной графикой если бы мог. Но на искусстве зарабатываю только лайки. Я рисую маркером на бумаге, когда не работаю поваром", - написал художник.

Украинские художники создают плакаты для поднятия боевого духа украинцев. В сюжетах картин прославляют бойцов ВСУ, Теробороны. Также в картинах высмеивается нелепость оккупантов - солдат РФ.