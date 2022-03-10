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четверг, 10 марта 2022 16:52

"Рисую, когда не работаю поваром": художник из Одессы поразил сеть военными картинами
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Во время военной агрессии страны-оккупанта России, ворвавшейся на территорию суверенной мирной Украины, деятели культуры активно приобщаются к обороне нашей страны. Ряд артистов, писателей, других деятелей культуры присоединились к рядам Терробороны. Ряд художников борются с оккупантом на художественном поле – поднимают боевой дух украинцев. Очень популярными в сети стали картины одесского художника Ярослава Войцеховского. С начала полномасштабной войны он создал серию картин, в которых изобразил мужественных и сильных украинцев.

Картина Черная Мадонна Бомбоубежищ
Фото: Ярослав Войцеховский
Картина Украинское Солнце сияет на весь свет
Картина П В О
Картина Котигорошко
Картина Защитница

Художник - один из самых известных молодых одесских художников, приобщающийся к оформлению арт-двориков, участвует в акциях художников - в частности, раздает свои картины бесплатно. Серия военных картин напоминает древние "деревориты" - графическую технику высокой печати, заключающуюся в выполнении рисунка на доске из распыленного поперек дерева. Неоднократно Ярослав Войцеховский говорил в комментариях прессе, что работает поваром. В комментариях к серии военных картин – он это подтвердил.

"Я бы занимался печатной графикой если бы мог. Но на искусстве зарабатываю только лайки. Я рисую маркером на бумаге, когда не работаю поваром", - написал художник.

Украинские художники создают плакаты для поднятия боевого духа украинцев. В сюжетах картин прославляют бойцов ВСУ, Теробороны. Также в картинах высмеивается нелепость оккупантов - солдат РФ.

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